Oroscopo Branko 7 gennaio 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi ti senti sopraffatto dalle tue stesse emozioni, che emergono dalla tua intimità più profonda influenzando l’organizzazione della tua giornata. In particolare, hai difficoltà a mantenere il sangue freddo e a prendere delle decisioni oggettive. Il meglio che puoi fare al momento è trovare un equilibrio tra quello che ti viene richiesto e quelli che sono i tuoi desideri. Certe decisioni possono aspettare domani.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Le tue emozioni vanno in un senso e all’improvviso in un altro, come una bandiera in balia del vento. Anche se può sembrare divertente vedere le tue opinioni che ondeggiano come aquiloni, non puoi mai sapere se una brusca burrasca metterà a tappeto un’idea che in realtà è importante. Approfitta della grande varietà di possibilità fornite dall’inconscio, ma non permettere che le cose che davvero contano per te vengano manipolate da una causa esterna.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La serie di opportunità che ti accompagna da qualche settimana sta giungendo al termine, e stai per cominciarne uno nuovo. Potresti intravederne il lato positivo fin da adesso se solo capissi qual è la nuova direzione da seguire, ma ti rendi conto che per ora è soltanto una buona notizia riservata a un futuro non troppo lontano. Vorresti prefiggerti degli obiettivi a lungo termine, piuttosto che cercare la soddisfazione immediata.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Oggi avrai bisogno di concentrare tutte le tue capacità sul lavoro, anche se gli sforzi supplementari potrebbero rivoltarsi contro di te. Il tuo carico di lavoro è ancora piuttosto abbondante, e questo potrebbe mettere in imbarazzo i tuoi colleghi, anche se ne hai terminato una buona parte. Non preoccuparti dei ritmi degli altri e concentrati su quello che c’è da fare. Metti da parte il bla bla bla di chi ti sta intorno.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi una tua sfuriata potrebbe lasciarti di stucco. Se fai parte di un gruppo o lavori in squadra, avrai delle difficoltà a tenere per te i tuoi sentimenti. Separa le cose importanti da quelle inutili ma non tenerti dentro le cose che devono essere dette, anche se questo potrebbe pregiudicare la tua inclusione nel gruppo. L’onestà è più importante dell’approvazione degli altri.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Oggi potresti essere sommerso da una moltitudine di informazioni, a volte contraddittorie tra loro. Senti il bisogno di individuare la verità in mezzo a tutto questo, ma ogni volta che sembri esserci vicino, c’è sempre qualcos’altro che ti orienta verso una nuova direzione. Non mollare, anche se è frustrante. Cerca soltanto di non dimenticare che a volte i nodi prendono un po’ di tempo prima di venire al pettine.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questo momento hai l’impressione di perdere il controllo della tua vita. Se da un lato provi a ricomporne i pezzi, dall’altro ti senti prosciugato della tua energia. Non te la prendere. Di fatto ti trovi in una situazione che è meglio di quanto non pensi. Ci vorranno diversi giorni per rendertene conto ma fino ad ora hai fatto le scelte giuste.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La tua grande autostima oggi potrebbe renderti temerario. Ma è solo ricordandoti di concentrarti sul tuo lavoro man mano che vai avanti, che potrai evitare di fare degli errori. Se sei convinto che tutto quello che stai per cominciare sarà perfetto, non farti illusioni. Mantenendo invece un’attitudine un po’ più modesta, questa giornata sarà caratterizzata da un grande livello di creatività.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Oggi stai cercando di trovare la persona giusta a cui poter raccontare le tue preoccupazioni. Sei un po’ frustrato perché hai l’impressione che nessuno se ne preoccupi, sebbene per te siano molto importanti. Se ti senti respinto, non perdere tempo a piangerti addosso. A tempo debito troverai la persona che, non solo saprà darti tutta la sua attenzione, ma proverà anche ad aiutarti.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non ti senti proprio dell’umore giusto per essere ostacolato o privato della tua libertà. Cerca tra i tuoi vecchi amici, qualcuno su cui poter contare per poter evolvere. Scendere a compromessi con chiunque, oggi non è la cosa migliore. Cerca in tutti i modi quanto necessario per esprimere la tua creatività, sei in un periodo d’ispirazione ed azione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Devi prendere un po’ più in considerazione i tuoi limiti e la tua resistenza. Hai lavorato molto in questi ultimi giorni, probabilmente troppo, e nonostante la buona organizzazione, questo ti ha preso molte energie. Cerca di accettare le imperfezioni, le tue come quelle degli altri, e di concentrarti sulle priorità. Potresti arrivare praticamente allo stesso risultato con meno stress e fatica.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Chiunque si frapponga nel cammino della tua gratificazione avrà una sorpresa quando ti mostrerai pronto al conflitto. Non sei dell’umore adatto per sopportare i giudizi arbitrari o ingiusti. Oggi la tua forza emotiva è più forte del solito e forse dovresti fissare dei limiti per fare in modo che questo non ricada su di te in un secondo momento. Continua piuttosto a portare avanti le tue idee, una cosa alla volta

