Oroscopo Branko 6 gennaio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 6 gennaio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Senza troppa fatica, oggi puoi essere il re della dissimulazione. Non c’è neanche bisogno di portare una maschera o un costume! Gli altri ti vedranno nello stesso modo in cui tu vedrai te stesso. Se vuoi mostrarti come qualcuno sopraffatto dagli impegni, nessuno ti darà del lavoro in più. Ma fai attenzione! a volte le bugie hanno le gambe corte! Non sarebbe meglio parlare apertamente con gli altri di quello che riesci a fare e di quello che invece non puoi?

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi una tua sfuriata potrebbe lasciarti di stucco. Se fai parte di un gruppo o lavori in squadra, avrai delle difficoltà a tenere per te i tuoi sentimenti. Separa le cose importanti da quelle inutili ma non tenerti dentro le cose che devono essere dette, anche se questo potrebbe pregiudicare la tua inclusione nel gruppo. L’onestà è più importante dell’approvazione degli altri.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sei in piena fase creativa, ma per qualche giorno sarebbe meglio mettere da parte le tue responsabilità. La fortuna è dalla tua parte e ti darà l’opportunità di dedicare il tuo tempo soprattutto al piano emotivo e intellettuale piuttosto che alla routine della casa e del lavoro. Ma qui non si parla di ‘o tutto o niente’. Assicurati di non trascurare le necessità di base prima di godere del tuo tempo libero.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Hai l’impressione di dover elaborare con maggiore attenzione la tua idea migliore del momento, affinché possa realizzarsi. Non si tratta di negoziare con chiunque, gli altri non realizzano ancora quello che stai facendo. Si tratta piuttosto di aggiungere un po’ di buon senso ai tuoi piani per evitare di dover fare delle modifiche una volta che ti sarai lanciato.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Dipende soltanto da te, di mostrarti carino e cortese, in particolar modo se ti sembra che uno dei tuoi cari sia un po’ irritato o pensieroso. Hai l’impressione che ti stiano spuntando le ali, per poter incoraggiare gli altri a superare i loro limiti o i loro problemi personali, anziché concentrarsi sulle apparenze. Oggi non cercare la soluzione più moderata. Accettando di correre qualche rischio, potrai essere un vero pacificatore.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questo periodo hai la tendenza a brillare in società, e questo sicuramente attira non pochi complimenti se non addirittura dell’ammirazione. Tutti sono felici di conoscerti e di avere la possibilità di divertirsi con te. Non per questo ti devi allontanare da quelle che sono le priorità della giornata, e che richiedono tutta la tua attenzione. Metti da parte il divertimento, per adesso; potrai ritrovarlo stasera.

Oroscopo Branko 6 gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Oggi sfoggerai quella parte di te estremamente seduttrice e convincente. Ma dovrai fare attenzione a non mostrare che ne sei consapevole né che hai tramato qualcosa alle spalle degli altri. Se sei troppo brusco nel chiedere a qualcuno di aderire ai tuoi piani, lui ti potrebbe voltare le spalle. Quella di oggi sarà una giornata all’insegna della discrezione, e tu ne avrai bisogno per realizzare le tue ambizioni.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La visione ottimista del futuro può essere molto incoraggiante, ma può anche distrarti dagli impegni quotidiani. Non hai voglia di superare al più presto le difficoltà? Ricordati che pensare positivo può essere una superba filosofia, ma non per questo devi perdere il buonsenso.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Oggi sarai sensibile, particolarmente empatico con il tuo entourage sul lavoro, e abile nel gestire le situazioni di gruppo. Mantieni la tua ambizione in una forma che non sia minacciosa e che vada di pari passo con gli interessi degli altri. Cerca solo di stare attento ai consigli che ti vengono dati da certi tuoi colleghi, e mantieni uno spirito critico.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Oggi la tua attitudine verso il lavoro è molto positiva, in particolare verso i compiti difficili, eppure nessuno se ne rende conto. Non che tu nasconda chissà cosa, è solo che per adesso non hai voglia di rivelare agli altri quello che stai facendo. Per oggi resta concentrato sul lavoro, e stasera tornerai a casa con una piacevolissima sensazione di compiuto.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Oggi hai la sensazione che niente potrà fermarti, proprio per questo dovresti mantenere il senso della misura. Vai avanti, ma non essere cieco di fronte agli eventuali problemi che più tardi potrebbero sbarrarti la strada o, peggio ancora, farti cadere in un precipizio. Anticipare le complicazioni future è molto più utile che trovare urgentemente un paracadute quando stai già precipitando.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sei attratto dalla possibilità di avviare un nuovo progetto al lavoro o a casa. Allo stesso tempo, sei deciso a non lasciarti distrarre da un impegno a lungo termine. Questi due flussi energetici opposti tendono a renderti nervoso. La tua bilancia degli obiettivi a breve termine e dei desideri più remoti è piuttosto instabile.

