Oroscopo Branko 4 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 4 aprile 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Venere passa nel segno dei Gemelli e regala maggiore sprint alla vostra innata socievolezza. Le restrizioni di questi giorni non ci permettono di uscire di casa, ma nulla vieta di poter chattare con gli amici online o di telefonare a quella persona che vi ha intrigato in modo particolare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questa settimana è caratterizzata da parecchi alti e bassi. L’oroscopo di Branko vi invita a non gettare la spugna se venerdì vi sentirete un po’ abbattuti: è un momento passeggero! Forse avete avuto delle spese di troppo, ma il vostro senso pratico, unito al sostegno di Venere, manterrà le finanze al sicuro.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Arriva Venerenel segno, il che vuol dire un risveglio generale dei sentimenti. Nonostante la situazione attuale che stiamo vivendo ci obblighi a restare a casa, qualcosa dovrà succedere con questo cielo! Il popolare astrologo Branko vi suggerisce di approfittarne: prendete in mano il telefono, sfruttate i social, ciò che conta è aprirsi agli altri!

Oroscopo Branko 4 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Una Venere benevola vi renderà più empatici del solito e volenterosi di recuperare quei rapporti d’amore che sono stati in crisi nei mesi scorsi. Se ultimamente siete stati nervosi o scostanti, adesso potrete recuperare, mostrando il vostro lato più affettuoso e altruista al partner.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Venere, l’astro dell’amore e dei rapporti affettivi, entra nel segno dei Gemelli: per voi significherà ritrovare la simpatia e la solarità che vi contraddistinguono. È solo un anticipo del miglioramento che vivrete a maggio!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Le previsioni astrali di Branko vi avvisano: Venere raggiungerà una posizione pericolosamente provocatoria. Chi avrà a che fare con un datore di lavoro, un socio o un collega, soprattutto se donna, dovrà muoversi con cautela.

Oroscopo Branko 4 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Venere in Gemelli formerà un bellissimo trigono con il vostro segno che durerà fino a ad agosto. Il brio e la leggerezza, tipicamente gemelline, si uniranno a un’incredibile intraprendenza e determinazione, rendendovi più affascinanti del solito.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): L’oroscopo di Branko annuncia una ventata di sensualità che vi travolgerà, quando Venere raggiungerà il segno dei Gemelli. Il pianeta dell’amore toccherà le vostre naturali corde e vi renderà particolarmente magnetici e accattivanti con gli altri.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): I vostri sentimenti avranno una spinta propulsiva in più, data da Venere nel segno dei Gemelli. L’oroscopo di Branko prevede una giornata in cui lapassione e l’intesa di coppia toccheranno le vette più alte.

Oroscopo Branko 4 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il passaggio di Venere in Gemelli influenzerà soprattutto la vostra vita quotidiana: ritroverete quel lato divertente che era stato sommerso dalle troppe preoccupazioni. Chi desidera fare un passo in avanti nel lavoro o è in cerca di un impiego, potrà approfittare dell’influsso di Venere per muovere il primo passo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): L’astro dell’amore nel segno dei Gemelli regalerà una ventata di energia positiva alle vostre relazioni. Il famoso astrologo Branko indica un vero e proprio risveglio dei sentimenti che riguarderà sia le coppie di lunga durata che i single alla ricerca dell’anima gemella.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Venere in Gemelli renderà anche i Pesci, più profondi e introversi, particolarmente leggeri ed esuberanti, proprio come il segno che andrà a raggiungere. A giovarne saranno soprattutto quelle storie che non provavano serenità da tempo.

OROSCOPO BRANKO 3 APRILE 2020