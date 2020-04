Paolo Fox oroscopo 4 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 4 aprile 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avete passato qualche giorno con molte avversità da superare e adesso potete guardare al fine settimana con più serenità. Nel weekend le cose andranno decisamente meglio e voi ritroverete l’energia e la grinta che vi sono mancate ultimamente.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Vi sentirete piuttosto avviliti. Sembra proprio che quello che fate non produca nessun effetto, se non quello di snervarvi e che nessuno vi voglia dare mai ragione. Non sarà un po’ colpa vostra? L’oroscopo di Paolo Fox vi esorta a fare più attenzione a ciò che dite.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Venere, con il suo transito, segnerà l’inizio di una nuova, significativa fase della vostra vita. Questo passaggio si tradurrà in un progresso qualitativo dei rapporti con gli altri e di una conferma di trattative e progetti molto importanti. E da maggio andrà ancora meglio!

Paolo Fox oroscopo 4 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Anche se gli ultimi tempi sono stati molto pesanti per voi cancerini, le previsioni astrali di Paolo Fox relative alle prossime settimane sono rassicuranti. Saturno non sarà più in opposizione e vi concederà una pausa. Potrete, finalmente, osservare la vostra situazione con maggiore obiettività.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La Luna nel segno e l’ingresso di Venere in Gemelli vi aiuteranno a riprendere le redini delle vostre emozioni. Vi attende un periodo molto promettente, costellato di riconoscimenti e successi, ma dovrete darvi parecchio da fare!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sono giorni in cui tendete a osare troppo, ma ricordatevi che strafare non sempre va bene, quando si hanno molte responsabilità sulle spalle. A volte conviene fare un piccolo passo indietro.

Paolo Fox oroscopo 4 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Qualche Bilancia si sta rendendo conto, in queste giornate, di aver puntato troppo sul lavoro e meno sui sentimenti. Ecco perché adesso avete deciso di fare marcia indietro e coltivare maggiormente le relazioni e gli affari di cuori.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Finalmente Venere lascia la posizione opposta. Adesso potrete recuperare quelle situazioni o relazioni che avevano subito degli strappi. Il popolare astrologo Paolo Fox vi suggerisce, però, di fare molta attenzione all’aspetto economico.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il Sagittario rappresenta la libertà, ma ora le costrizioni che dobbiamo vivere un po’ tutti, a voi mettono ancor di più a dura prova. Il famoso astrologo Paolo Fox vi consiglia di non riversare il nervosismo che provate su chi vi sta vicino. A peggiorare la condizione è l’andamento deludente di alcuni progetti: tenete duro e cercate di recuperare!

Paolo Fox oroscopo 4 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Siete assorbiti, in questi giorni, dai rapporti famigliari e dal bisogno di ritrovare la pace in casa. Domenica sarà la giornata ideale per chiarire tutto quello che crea ancora fraintendimenti con il partner. Forse a inizio settimana è successo qualcosa, ma ora è il momento di guardare avanti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): È un periodo in cui vorreste cambiare vita a tutti i costi, ma Saturno nel segno proprio non vi facilita le cose. Inoltre dovete fare i conti con le troppe uscite economiche, il che vuol dire dover procedere con i piedi di piombo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): È ora di fare delle verifiche. Le previsioni astrali di Paolo Fox vi invitano a trovare maggior chiarezza sui rapporti in vista di un mese, questo in corso, che vi farà faticare non poco. Siate meno rigidi e provate a cambiare ottica!

PAOLO FOX OROSCOPO 3 APRILE 2020