Oroscopo Branko 24 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 24 agosto 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In queste due giornate del weekend potresti vivere una bella emozione: cosi come giovedi e’ stata una giornata pesante, cosi come venerdi e’ probabile che sia nata qualche intolleranza, qualche intemperanza in amore, posso dire che tra sabato e domenica le coppie che vogliono recuperare potranno farlo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Un incontro con un nuovo amico o una nuova conoscenza potrà risollevare la tua autostima. La fiducia che gli altri nutrono nei tuoi confronti, potrebbe anche superare la tua. Non è che non credi in te, hai piuttosto la tendenza a pensare che gli altri si aspettino sempre più di quanto già non dimostri.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi ti senti un po’ sperso e ti serve del tempo per rimettere le cose in ordine. Il problema è che in realtà non sai di che ordine si tratta, sei totalmente privo di giudizio. Non cercare di mantenere il controllo, è una giornata caotica.

Oroscopo Branko 24 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ultimamente hai speso molte energie, e in questo momento senti il bisogno di cambiare qualcosa nella tua vita. Mantenere dei limiti chiaramente definiti dovrebbe aiutarti, ma forse avresti bisogno di un po’ di tempo per ricaricare le batterie. Un po’ di solitudine potrebbe rivelarsi molto più benefica di quanto non pensi, anche se hai un’agenda fitta di impegni.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Anziché andare avanti alla cieca sui tuoi progetti o idee, dovresti fare una piccola pausa per prepararti ad affrontare una delusione. Ti sentirai più sicuro di te in un secondo tempo. Non bruciare tutta la tua energia d’un colpo, cerca di centellinarla almeno fino a domani.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): ti senti sopraffatto dalle tue stesse emozioni, che emergono dalla tua intimità più profonda influenzando l’organizzazione della tua giornata. In particolare, hai difficoltà a mantenere il sangue freddo e a prendere delle decisioni oggettive. Il meglio che puoi fare al momento è trovare un equilibrio tra quello che ti viene richiesto e quelli che sono i tuoi desideri.

Oroscopo Branko 24 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Dall’esterno sembra che vada tutto bene, ma sai come si dice, l’apparenza inganna. La tua cerchia, in effetti, sembra molto superficiale e avrai delle difficoltà ad avviare una seppur minima discussione più profonda con loro, cosa che potrà sembrarti frustrante. Limitati a rimanere te stesso, le persone che contano davvero ti capiranno sempre nel profondo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): I tuoi amici e colleghi sembrano molto sinceri oggi, quasi un po’ secchi con le loro parole. Stai attento a non trarre conclusioni affrettate pensando di avere tutti gli elementi tra le mani, perché non è ancora il caso. Al contrario, fai piuttosto qualche domanda se qualcosa ti pare poco chiara.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): potresti sentirti un po’ intimidito o a disagio poiché ti verrà chiesto di intervenire o di prendere in mano una situazione. Ma la posta in gioco è troppo alta per permetterti di dire di no, quindi dovrai armarti di coraggio e assumerti le tue responsabilità. Tieni presente che non si tratta di una soluzione ‘o nero o bianco’.

Oroscopo Branko 24 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ultimamente sei riuscito a concentrarti sulle priorità in maniera concludente, ma oggi sembra più complicato. Qualcosa ti distrae nel profondo e senti che questo pensiero ti assorbe molta energia. Anche se non riesci ad evitare del tutto i pensieri erranti, fai il possibile per ritornare alla realtà se non vuoi pagarne le conseguenze nei prossimi giorni.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti senti vacillare avanti e indietro, senza sapere quale sia il modo migliore per esprimerti a proposito della tua vita sentimentale. Un giorno respingi completamente le convenzioni e ti ribelli contro l’autorità, il giorno dopo ti lecchi docilmente le ferite, facendo quello che ti viene detto.

