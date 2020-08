Paolo Fox oroscopo 25 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 25 agosto 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Proprio come 24 ore fa, anche in questa giornata sarai stanco fin dal mattino: io spero che da venerdi sera tu non abbia vissuto un calo o magari tu abbia vissuto polemiche. Sappiamo che in questi giorni lavoro e amore hanno bisogno di aiuto e spero che ci sia una persona cara al tuo fianco, ma anche quando questa persona esistesse ti trovi spesso discutere, a parlare di cose che non ti vanno bene.

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questi giorni sei piu’ sereno ma nel pomeriggio puo’ ritornare un certo malessere che puo’ essere anche evidenziato in una piccola intolleranza, in un fastidio fisico. Servira’ molta attenzione all’aspetto economico perche’ le prossime tre giornate invitano anche a rivedere alcuni conti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Se il partner e’ quello giusto, nessun problema, perche’ oltretutto a Settembre Venere tornera’ favorevole, altrimenti e’ importante guardarsi attorno. Marte attivo dice che nel periodo che va dallo scorso Luglio e Novembre, ti sei liberato o ti stai liberando di un peso! Non sono pochi quelli che hanno avuto problemi con un’azienda o in una azienda, ma sono problemi che si potranno risolvere!

Paolo Fox oroscopo 25 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Al mattino non avrai voglia di fare nulla. Potresti persino dire ‘questa sera non vengo, non faccio quello che avevo previsto’. Ma fai attenzione perche’ poi a meta’ giornata potresti ripensarci! La fine di questa domenica potrebbe essere molto piu’ suadente, molto piu’ carina e positiva di quello che immagini. Incontri favoriti!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Se hai un lavoro da poco, se hai una nuova iniziativa in corso, evidentemente non e’ cosi facile portarla avanti: forse ci sono troppi confronti o forse tu stesso non guardi gli altri perche’ ti senti molto forte, ma in cuore tuo sai di affrontare un periodo in cui non e’ facile vincere. Eppure quando sai che una vittoria e’ difficile da ottenere, proprio in quel momento ti appassioni di piu’!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Gli unici che non hanno grandi novita’ sono quelli che vivono troppo ‘in sordina’, che sono troppo malinconici. Solitamente siete molto riflessivi e soprattutto amano molto la propria vita privata. Se in passato c’e’ stata qualche offesa oppure una persona si e’ allontanata da te, ora dovresti vivere in maniera piu’ ottimista. E’ un momento che aiuta gli ottimisti!

Paolo Fox oroscopo 25 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le coppie che stanno insieme da tempo possono avere vissuto un momento di grande agitazione interiore. Sul lavoro tutto sta cambiando, ma questo e’ anche positivo perche’ entro Novembre potresti trovarti in una nuova situazione, con nuove persone attorno. Sarai piu’ soddisfatto ma questa fase di transizione pesa!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Nel pomeriggio o al piu’ tardi in serata potrai avere una buona intuizione! E se questa intuizione riguarda l’amore, ancora meglio. Sono favoriti i progetti di coppia, sono favorite le relazioni sentimentali: con Venere in buon aspetto domenica, lunedi e martedi sono giornate di grande forza!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): E’ importante che tu abbia qualche progetto da portare avanti! Io stesso faccio riferimento alla tua immagine zodiacale, l’arciere che scaglia una freccia e colpisce un centro non e’ comunque soddisfatto, subito dopo vuole colpirne un altro! E tu ti trovi proprio in questa condizione: superata una fase interessante, parlo soprattutto di lavoro, ora ti poni un nuovo obiettivo, e se non c’e’ nulla di nuovo puoi amareggiarti.

Paolo Fox oroscopo 25 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): continuo a pensare che nonostante questa fase di transizione e di passaggio sia molto pesante, alla fine riuscirai a fare qualcosa di molto gradevole. Tu sei sempre pronto a lavorare: se c’e’ una cosa che vuoi sempre fare e’ quella di emergere grazie alla fatica, ma ultimamente ti sei reso conto che non e’ detto che affannarsi ed affaticarsi porti garanzie, bisogna fare un pochino meno e un pochino meglio.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Nel pomeriggio ti sentirai piuttosto svagato, stanco, stranito e forse anche affannato. E tu sei una persona che matura ritardi, quando ti senti di non aver fatto proprio bene tutto quello che avresti voluto, scattano le problematiche legate al nervosismo. Ed ecco perche’ questa notte quelli piu’ ansiosi potrebbero dormire male!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): anche le nuove relazioni sono molto protette, le storie nate ad Agosto sono intriganti, e nei rapporti coi segni Cancro, Vergine e Scorpione potresti vivere qualcosa di piu’. Parlo di segni che ti tengono testa ma che sono anche capaci di capire le tue emozioni.

