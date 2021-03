Oroscopo Branko 20 marzo 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 20 marzo 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi sei come un parafulmine che attira l’elettricità in ogni dove. Allora se il fulmine non ti riporta coi piedi per terra, il lampo di luce dovrebbe non soltanto aprirti gli occhi, ma soprattutto mostrare tutto quello che si trova nel tuo campo visivo. Poco importa la direzione che prendono i tuoi pensieri, la tua mente è saldamente legata a loro, e riuscirai a superare una tappa che ti prefiggevi da tanto tempo

Toro (21 aprile – 20 maggio): Anziché andare avanti alla cieca sui tuoi progetti o idee, dovresti fare una piccola pausa per prepararti ad affrontare una delusione. Ti sentirai più sicuro di te in un secondo tempo. Non bruciare tutta la tua energia d’un colpo, cerca di centellinarla almeno fino a domani.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): potresti avere qualche momento difficile a causa della tua tendenza a prendere le cose troppo sul serio. Eppure, hai una grande voglia di leggerezza e spensieratezza… La fretta e l’aggressività ti riporteranno indietro finché non rimetterai in discussione la tua strategia, trovando gli aggiustamenti necessari. Se adesso resti concentrato, nei giorni a venire sarai ricompensato da una bella opportunità di divertimento che ti permetterà anche di dimenticare le tue preoccupazioni.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): hai una straordinaria abilità intuitiva che ti permette di trovare la giusta soluzione a un determinato problema. Anche se dici a chi ti sta intorno che non è niente di speciale, in realtà puoi trovare la soluzione ai problemi più complessi, come un ago in un pagliaio. Mantenendo una visione chiara di come devono andare le cose, avrai tutte le possibilità di ottenere quello che desideri.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Anche se oggi sei di umore piuttosto riservato, non potrai fare a meno di sprizzare ottimismo da tutti i pori. Non si tratta soltanto di mettere in pratica delle buone idee. È piuttosto la capacità che hai in questo momento di analizzare il quadro generale di una certa situazione e di ricomporre i pezzi del puzzle per procedere verso il compimento.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Malgrado i tuoi sforzi per concentrarti sul lavoro, hai difficoltà a prenderne le distanze a causa delle idee piuttosto folli dei tuoi amici o colleghi. In effetti, il tuo interesse per certe idee strambe forse non è che il riflesso della monotonia della tua vita di questi ultimi tempi. Non pretendere che tutto vada bene, se non è così.

Oroscopo Branko 20 marzo 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): passerai un bel po’ di tempo a districarti dalle circostanze difficili. Non sei alla ricerca della semplicità, visto che sei perfettamente in grado di farcela quando ti vengono date maggiori responsabilità. Semplicemente non avevi bisogno di complicarti la vita in questo momento in cui era già abbastanza complicata di per sé. Fortunatamente, il percorso diventerà più piacevole e semplice man mano che la giornata giungerà a termine. Quando ti sentirai di nuovo a tuo agio, non perdere tempo e buttati.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): succederanno più cose di quanto non credessi. Ti sei perso in certe osservazioni che gli altri proprio non capiscono, e questo non è il momento per avere la testa fra le nuvole. Hai bisogno di elencare tutte le possibili strategie nella tua testa per poter scegliere la soluzione migliore. Non escludere nessuna possibilità, perché a scelte fatte sarà impossibile tornare indietro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non precipitarti se vuoi fare dei progressi concreti. Il lavoro approssimativo è il tuo nemico odierno, e sai bene quanto possa rivelarsi penalizzante sul lungo termine. Anche se sei circondato da alcune persone frettolose, o che finiscono prima di te, prenditi comunque il tempo necessario. Porre delle basi solide è essenziale in questo momento.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ti sei svegliato con la sensazione di possedere una grande apertura di spirito e di animo. Oggi sono i temi più filosofici e astratti a catturare il tuo interesse. Qualsiasi dettaglio intorno a te assume una dimensione superiore, portando con sé una moltitudine di idee. Con questi stimoli cerebrali ti viene voglia di salvare il mondo. Cerca di non reprimere questi pensieri; ogni contributo intellettuale ha la sua importanza nello sforzo comune.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Probabilmente avrai un po’ di difficoltà a capire quello che provi davvero, poiché le tue emozioni passano da un estremo all’altro. L’ottimismo e l’eccitazione allontanano la tua paura del cambiamento, risvegliando la tua voglia di vedere cosa succederà in seguito. Chi ti circonda fa fatica ad orientarsi nel tuo umore altalenante.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Una voce ti dice di buttarti, un’altra di aspettare. Ti ritrovi in una situazione di incertezza che ti è familiare, tuttavia sei capace di dimostrare da che parte vuoi andare, anche se non sei completamente sicuro dell’agibilità del tuo cammino.

OROSCOPO BRANKO 19 MARZO 2021