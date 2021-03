Paolo Fox oroscopo 21 marzo 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 21 marzo 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa settimana ti ho voluto ‘premiare’ per l’ardimento, per la forza, per la grande energia che stai dimostrando in questo periodo! C’e’ una novita’ perche’ da sabato il Sole entra nel tuo segno. Arriva una primavera foriera di buone occasioni e novita’ che possono riguardare anche la forza fisica

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questa e’ una giornata media, non ci sono grandi picchi, non ci sono grandi novita’, pero’ posso dire che soprattutto per l’amore, domenica le cose andranno meglio. Questo e’ un anno che porta delle gratifiche a tutti quelli che hanno lavorato bene negli ultimi anni

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sappiamo che per alcuni segni la primavera e’ fonte di vantaggio, e’ fonte di risultati, interessi, di voglia di rimettersi in gioco. Al momento hai una grande volonta’ di fare cose nuove, di iniziare anche percorsi diversi dal passato. L’unico grande limite e’ la forza fisica perche’ da questo punto di vista sappiamo che ci sono stati dei problemi: da Dicembre c’e’ chi non e’ stato o in perfetta forma.

Paolo Fox oroscopo 21 marzo 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Come avevo gia’ spiegato, dal 20 al 30 di questo mese di Marzo possono nascere dei fastidi, soprattutto per tutti quelli che hanno vissuto delle complicazioni, per tutti quelli che hanno vissuto tensioni. In amore e nelle relazioni con gli altri ci vuole molta prudenza. In realta’ gli ultimi dieci giorni di Marzo potrebbero essere anche un po’ particolari per il lavoro

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questi ultimi dieci giorni del mese puoi vincere una piccola sfida! Avrai notato che di recente, ma soprattutto da Febbraio, hai iniziato ad eliminare dalla tua vita tutte le situazioni inutili e probabilmente hai cominciato ad allontanare anche quelle persone che non sono state vere con te, che non sono state affidabili, che avevano promesso molto ma hanno dato molto meno.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questi due giorni sentirai che c’e’ qualcosa che non va. Io continuo a pensare che non ci siano grandi blocchi al livello di questioni lavorative, anche se naturalmente e’ un anno difficile per tante persone, ma presto si recuperera’. In realta’, tante tensioni e tanta stanchezza possono riversarsi a livello mentale nelle relazioni.

Paolo Fox oroscopo 21 marzo 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):Questo e’ un anno che alla fine ti trova vincitore, quindi se si chiude una porta si aprira’ un portone, ma nei prossimi dieci massimo venti giorni, bisogna capire cosa fare e dove andare.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): . Tu sei stato vincitore in ogni discussione, ma ora cerca di ricucire uno strappo: nei rapporti con Acquario e Toro possono nascere piccoli malintesi. In generale ci sono dei progetti che vorresti portare avanti ma che purtroppo sono fermi da tempo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Devo dire che questa e’ stato un periodo pesante, cominciato venerdi scorso. E quindi da circa una settimana che sei un po’ afflitto oppure hai avuto un problema a causa di un movimento lunare non proprio favorevole per il tuo segno.

Paolo Fox oroscopo 21 marzo 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Devi mettere da parte certee ambizioni ‘inutili’! Questo 2021 e’ un anno che consolida, che porta a fare cose importanti per se stessi. In altre parole, non devi dare spazio a progetti troppo utopistici ma bisogna essere molto concreti. In generale tu lo sei!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questo 2021 e’ un anno dominato da Giove e Saturno favorevoli. Cosa vuol dire? Che tu hai grandi idee per la mente! E’ chiaro che chi lavora come dipendente ha le mani legate, pero’ tutto si puo’ fare: fossi in te continuerei a fare richieste per cambiare, per muoversi. L’anno e’ lungo,siamo solo al mese di Marzo, molto puo’ accadere anche entro Giugno.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In realta’ dovresti fare chiarezza in amore, perche’ sono convinto che gia’ dalla fine dell’anno scorso molti di voi siano un po’ agitati. Perche’ non parlo molto del lavoro? Perche’ non ci sono grandi cambiamenti! Sto gia’ guardando le stelle che partono dalla meta’ di Aprile, e quelle mi sembrano stelle buone per chi vuole fare un cambiamento mentre per ora tutto tace o magari le cose che hai fatto di recente non sono state cosi ampiamente soddisfacenti.

