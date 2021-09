Oroscopo Branko 17 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Siete determinati ad assaporare le cose belle della vita e saprete coinvolgere chi vi circonda. Sarete troppo inclini a prendere scorciatoie a causa della vostra mancanza di pazienza. Potreste soffrire di stanchezza mentale, quindi rallentate!

Toro (21 aprile – 20 maggio): La fortuna sarà con voi nelle azioni che intraprendete oggi – è il momento di prendere in considerazione un investimento finanziario e di riorganizzare il vostro bilancio. Il vostro amore per gli eccessi diminuirà le vostre riserve energetiche. Provate a compensare con una dieta equilibrata.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): I dialoghi si trasformano in controversie. Non lasciate che le vostre emozioni prendano il sopravvento, tiratevi indietro. La vostra golosità vi porta ad assumere alimenti troppo calorici. Dovreste pensare al vostro fisico, migliorando così anche i livelli di energia.

Oroscopo Branko 17 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Potrete trovare un modo intelligente di affrontare i dialoghi che renderanno le cose più facili con chi vi circonda. Avrete più energia mentale e un forte desiderio di libertà. Concedetevelo, sarà per voi un attimo di respiro.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Potrete proporre piani che sono chiari e facili da discutere, ma alcuni aggiustamenti dovranno essere fatti per risolverli in blocco. Sarete più consapevoli del vostro metabolismo, e più inclini a prendervi cura di voi. Seguite questi vostri sentimenti!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Vi sentirete ispirati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. Una sensazione di stanchezza vi fornisce un indizio: una serata tranquilla sarebbe l’ideale, riposo nella privacy della propria casa.

Oroscopo Branko 17 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il vostro approccio realistico e pragmatico vi permetteranno di non farvi prendere da idee folli. Sarete in buona forma per concentrarvi sui compiti difficili. Comunque assicuratevi di non oltrepassare i vostri limiti, nonostante il vostro ottimismo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentite utili e il favore verrà restituito. Finirete per avere delle conversazioni molto positive, che vi porteranno le energie che sembravano mancare.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Siete privi di pazienza oggi, ma dovrete ancora ripensare al vostro modo di fare le cose per ottenere quello che volete. Dovreste dedicare più tempo al vostro benessere, in particolare quando si tratta dell’alimentazione.

Oroscopo Branko 17 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Se tenete fede ai vostri valori, vivrete il giorno più bello in assoluto, non ascoltate nessun altro. L’equilibrio è maggiormente a portata di mano. Prendete il tempo prima di reagire e tutto si risolverà… La vostra prospettiva ne è il motivo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il vostro umore eccellente stimola chi vi circonda. È il momento di concentrarvi sui vostri cari. Sarebbe opportuno passare un po’ di tempo senza pensieri. Siete cerebralmente sovraccarichi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Riceverete delle buone notizie. Quindi, aprite la vostra posta senza preoccuparvi! Non rassegnatevi troppo facilmente. Vi sentirete meglio se compirete uno sforzo su di voi. Rallentate i vostri ritmi.

