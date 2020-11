Oroscopo Branko 15 novembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 15 novembre 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il vostro istinto non si sbaglia, alcuni cambiamenti positivi stanno arrivando e sarete supportati. Ne avrete abbastanza del lavoro e sentirete un forte bisogno di trascorrere del tempo all’aria aperta. Non resistete a questo desiderio, non vi farà altro che bene.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sarete profondamente ispirati oggi e il vostro istinto vi guiderà nella giusta direzione. Approfittatene al massimo per abbandonare cattive abitudini di cui potete fare a meno ora, in particolare quelle legate all’alimentazione.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Scoprirete ogni genere di cosa su qualcuno che vi circonda… dovrete essere discreti! Avrete una voglia irresistibile di assaporare le delizie della vita ma non sarà in grado di goderne perché siete troppo tesi.

Oroscopo Branko 15 novembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il vostro crescente ottimismo vi aiuta a vedere il lato buono delle cose. Sono previsti dei festeggiamenti. Badate a non essere troppo duri con voi stessi. State esaurendo le vostre riserve.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Tutto andrà bene oggi, finché nessuno verrà a piangere sulla vostra spalla – non sarete dei più pazienti! Potreste facilmente fare un danno oggi, fate attenzione a non fare movimenti goffi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Vivrete alcuni momenti molto positivi oggi. Il divertimento sarà parte della vostra vita. La pace interiore vi darà più sicurezza e vitalità a lungo termine. Tutto il resto non andrà che di meglio in meglio.

Oroscopo Branko 15 novembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Niente sarà in grado di scuotere il vostro ottimismo oggi, sarete corazzati. Le donne vi porteranno fortuna… Il vostro umore vi aiuterà a dimenticare vari piccoli problemi che vi hanno trattenuto fino ad ora. Prendete il tempo di assumere pasti adeguati.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vi sentite a vostro con voi stessi e una ventata di ottimismo vi darà un’immagine colorata della vita! Se vi sforzate di temperare la vostra impazienza, vincerete oggi. Il crescente ottimismo vi dà una sferzata di energia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Potrete ritrovare il vostro ottimismo una volta che avrete fatto una scelta chiara, in modo da smettere di rimandare. Non potete essere al meglio se vi siete privati di così tanti piaceri. Pensate ai vostri bisogni di base.

Oroscopo Branko 15 novembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Dovrete fare uno sforzo per essere aperti con gli altri… Siete stati avvertiti, quindi rilassatevi. Sarete meglio attrezzati per affrontare i problemi che vi frenano. Il vostro morale vi rende al massimo della forma.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vi mobiliterete tanto per risolvere alcune questioni urgenti. Il vostro rendimento è formidabile oggi! È necessario trovare un equilibrio che si addica ai requisiti del vostro corpo: il morale e la salute fisica, l’attività e il relax, l’azione e il riposo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La chiarezza delle vostre idee vi farà conquistare qualche simpatizzante e la vostra passione vi farà difenderle con facilità. Sarete perfettamente fiduciosi nella vostre capacità ad affrontare i vostri obblighi, ma potreste anche rilassarvi.

