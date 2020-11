Paolo Fox oroscopo 16 novembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 16 novembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questo e’ un fine settimana migliore perche’ non abbiamo piu’ la Luna opposta, quindi nonostante il periodo di grande rilancio partira’ dal 2021 e dalla fine di Dicembre in particolare, si puo’ dire che qualche ‘rata’ di questo rilancio e’ prevista gia’ da ora! L’amore e’ un po’ incerto, e questo potrebbe capitare se non sei ‘tranquillo’ con te stesso.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avevo gia’ annunciato un fine settimana non dico burrascoso ma di forti confronti. Le prossime 48 ore devono essere gestite con attenzione soprattutto in amore. Cerca di evitari conflitti! E se una persona e’ lontana e c’e’ amore ma non c’e’ la possibilita’ di vederla, non agitarti piu’ di tanto.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Al momento devi innanzitutto cercare di capire quanti soldi sono rimasti e quali sono le prospettive per il 2021. Una volta capite le potenzialita’ personali si potra’ investire sulle stelle che dalla seconda meta’ di Dicembre possono essere portatrici di qualcosa di nuovo. Bisogna mettersi in gioco!

Paolo Fox oroscopo 16 novembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dopo aver vissuto diverse tensioni emotive, in questo weekend inizi a ragionare su cosa sia l’amore e su quali siano le prospettive immediate per viverlo al meglio. Dal giorno 21 anche Venere tornera’ favorevole e questo aiutera’ molto nei nuovi incontri!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sei turbato, nervoso! In questo weekend dovresti cercare di non discutere di questioni di lavoro soprattutto in famiglia: se c’e’ una persona cara che vuoi avvicinare e’ il caso di non affliggerla con problemi di diversa natura. Cerca di stare tranquillo. Fisico leggermente in calo!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrai piu’ coraggio di esprimere le tue emozioni! E questo e’ molto bello perche’ molti pensano che il tuo segno sia freddo, pragmatico, ed invece non e’ cosi, si apre solo con le persone giuste, e si innamora di poche persone nella sua vita, quindi in qualche modo ‘seleziona’ le emozioni. Quelli che vivono un po’ troppo alla giornata ‘snaturano’ quella che e’ la personalita’ del tuo segno, e alla fine stanno male!

Paolo Fox oroscopo 16 novembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Stai attraversando una fase un po’ controversa: ultimamente ci saranno sicuramente state delle discussioni sul lavoro, specie giovedi, anche perche’ tu sei una persona equilibrata e corretta ma per quanto riguarda i rapporti con gli altri spesso vivi complicazioni. Ogni occasione e’ buona per cercare l’amore, visto che Venere e’ ancora nel segno!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sei motivato grazie a questa Luna favorevole e anche grazie a certe buone intuizioni che possono arrivare! Ricordo ancora che le amicizie e le conoscenze che si fanno in questo periodo, dalla fine del mese potrebbero diventare molto importanti. Senti molta piu’ voglia di metterti in gioco: progetti ed iniziative di nuove attivita’ possono finalmente partire!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Con Venere favorevole avrai qualcosa in piu’! E non e’ escluso che entro la fine dell’anno torni anche una bella carica emotiva, e quindi direi di ‘trascinarla’ in amore visto che sei reduce da una situazione astrologica pesante per quanto riguarda i sentimenti. Hai voglia di vivere qualcosa di insolito!

Paolo Fox oroscopo 16 novembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei motivato, vorresti fare tante cose ma sei bloccato da problemi fisici! Da circa dieci giorni, infatti, molti di voi hanno vissuto un anno pieno di responsabilita’ e di poche innovazioni: e non stanno bene! C’e’ da dire che l’aspetto fisico, come quello emotivo e psicologico, va curato!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Attenzione a discussioni che possono nascere anche per motivi banali, attenzione anche a non perdere cose importanti. Stai pensando a tante situazioni e naturalmente la distrazione puo’ diventare tua ‘fedele compagna’! Prudenza in amore.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Se una coppia e’ in crisi, si puo’ pensare di cercare qualcosa di nuovo. In generale l’amore ha vissuto una fase piena di problemi che ora bisogna risolvere.

