Oroscopo Branko 10 aprile 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Secondo il popolare astrologo Branko, avrai una giornata all’insegna della pura passione con il partner. Approfittane, organizzando qualcosa di speciale per la tua dolce metà.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Le stelle ti danno un avvertimento per domani: tieni sotto controllo la tua gelosia nei confronti del partner. Complice anche questa Luna potresti diventare preda di troppo possessività in amore e creare tensione nella coppia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’oroscopo di Branko anticipa per te, Gemelli, una giornata efficace per mettere in atto delle strategie lavorative. Dovrai concentrarti al meglio sul lavoro, se vorrai vedere i frutti di quello che stai seminando.

Oroscopo Branko 10 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarà una giornata molto positiva per il Cancro, specialmente dal punto di vista amoroso. Se negli ultimi tempi sei stato parecchio nervoso con il partner, giovedì potrai rifarti: qualcuno sarà perfino stuzzicato da alcune fantasie amorose.

Leone (23 luglio – 23 agosto): L’oroscopo di Branko annuncia una giornata dedicata interamente alla famiglia. Approfitta di questa pausa forzata per organizzare un po’ di tempo di qualità da passare insieme ai tuoi affetti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Secondo le predizioni astrologiche di Branko, avrai la possibilità di toccare con mano la lealtà dei tuoi colleghi e ne rimarrai piacevolmente colpito. Scoprirai di essere circondato da persone molto corrette

Oroscopo Branko 10 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sono giorni in cui dovresti badare di più al sodo e fare meno voli con la fantasia. Occhio soprattutto al lavoro, perché fra poco Mercurio andrà in Ariete e ti potrà giocare qualche brutto scherzo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Secondo l’oroscopo, l’amore sarà al top. Il popolare astrologo istriano parla addirittura della possibilità di vivere un amore provocante per alcuni nativi dello Scorpione. Preparatevi!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non è proprio un periodo facile per te. Secondo l’oroscopo di Branko sarai molto nervoso. Il rapporto con il partner ti suscita molta agitazione, tant’è che giovedì potresti ritrovarvi a fare perfino dei sogni inquieti.

Oroscopo Branko 10 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Preparati a una giornata bellissima dal punto di vista amoroso. Finalmente le stelle proteggono la sfera sentimentale e ti regalano emozioni intense. Qualcuno, secondo l’astrologo istriano, potrebbe imbattersi perfino dell’anima gemella.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non stai vivendo un momento molto facile. I problemi attuali mettono a dura prova tutti, ma tu in questi giorni stai affrontando qualche tensione in più. Eppure, nelle difficoltà tiri fuori una gran voglia di rivalsa. Molti di voi si sentiranno pieni di ambizione!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Secondo le previsioni di Branko potresti iniziare una proficua collaborazione con delle imprese per portare avanti un progetto cui tieni molto. Affina le tue capacità relazionali e fatti trovare pronto!

