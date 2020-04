Oroscopo Branko 11 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 11 aprile 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sembrerebbe che il nervosismo sia passato. Hai avuto dei giorni caratterizzati da alti e bassi, ma secondo l’oroscopo di Branko si prospetta una giornata molto positiva. In amore si migliora, tant’è che ti aspetta una serata piccante. Anche il dialogo con i figli diventerà più sereno con l’arrivo di Mercurio nel segno.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Per te sarà una giornata da vivere con prudenza. Forse sentirai il desiderio di gettare la spugna, per questo sarai particolarmente stressato. Il famoso astrologo Branko ti invita a curare di più la salute ed evitare qualsiasi forma di eccesso.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Stai vivendo un momento molto positivo in amore. La Luna in buon aspetto ti rende più carismatico del solito; ad aggiungersi, tra qualche giorno, sarà anche Mercurio. Sono giorni ideali per fare nuovi incontri, anche virtuali. Occhio solo a non essere ipercritico con chi ti sta vicino!

Oroscopo Branko 11 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Rispetto ai giorni passati, la settimana prenderà una piega decisamente migliore. Secondo l’oroscopo di Branko ritroverai l’intesa con il partner. Molti di voi torneranno innamorati come agli albori della relazione. Ti attende una Pasqua da vivere serenamente con chi ami.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Queste giornate andranno un po’ meglio rispetto a quelle appena trascorse. L’umore migliorerà man mano che ci avvicineremo al fine settimana. Cerca solo di non dare troppo adito alla gelosia verso il partner, perché potresti ritrovarti a discutere. Secondo l’oroscopo di Branko questo weekend ti regalerà una bella dose di entusiasmo sul lavoro.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Continui a beneficiare del favore delle stelle. La Luna piena ti regala carattere e forza interiore. Inoltre, a partire da sabato arriverà Mercurio, tuo pianeta protettore, in buon aspetto, a ridarti la lucidità abituale. Sono in arrivo opportunità lavorative interessanti!

Oroscopo Branko 11 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’oroscopo di Branko ti invita ad avere cautela con i soldi. Mercurio, fra poche ore, farà il suo ingresso nel segno dell’Ariete e per te significherà qualche possibile difficoltà dal punto di vista lavorativo o economico. Sii prudente.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Stai vivendo un periodo di alti e bassi emotivi. Forse non ricevi le risposte che speravi di ottenere, ma dovrai avere ancora un po’ di pazienza. Domani, per l’oroscopo di Branko, sarà la giornata ideale da dedicare al lavoro: hai in testa progetti validi che potrebbero regalare belle soddisfazioni.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In queste giornate gli astri ti consegnano un compito particolare: rivedere la tua vita, fare una scrematura delle tue amicizie e circondarti di affetti più autentici. È un periodo buono per rendere più efficiente ciò che non funziona più. Secondo l’oroscopo di Branko dovrai cercare di non essere troppo generoso con chi non merita.

Oroscopo Branko 11 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questo è un ottimo momento per programmare il tuo futuro. Se hai in mente un progetto importante, inizia a muovere i primi passi, perché ti porterà belle soddisfazioni. Unico consiglio da parte di Branko: provate a rompere gli schemi!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sono giornate di fermento sia in amore che nel lavoro. Qualche Acquario potrà vivere una Pasqua all’insegna delle belle emozioni con la sua dolce metà. L’oroscopo di Branko vi invita, solo, a curare un po’ di più la forma fisica.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Fra poco Mercurio lascerà il tuo segno per raggiungere l’Ariete: questo, per te, vorrà dire che è arrivato il momento di concretizzare gli obiettivi che avevi in cantiere. Il popolare astrologo istriano ti esorta a rimboccarti le maniche e portare a compimento i progetti in corso.

OROSCOPO BRANKO 10 APRILE 2020