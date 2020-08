Vuoi leggere la recensione di “Noi” di Paolo Di Stefano leggi la recensione? “Noi” di Paolo Di Stefano leggi la recensione leggi la recensione

Titolo: Noi

Autore: Paolo Di Stefano

Genere: Narrativa

Editore: Bompiani

Pagine: 608

Prezzo: Euro 22

Prezzo E-book: 12,99

Trama: Lo scherzo tormentoso inflitto a un fratellino minore, un frutto mangiato insieme al nonno sotto un albero di mandorle, l’intercalare di un padre – “picciotti mei!”. Ma soprattutto un giorno dell’aprile 1967 in cui piove, Patty Pravo compie diciannove anni, a San Siro Burgnich segna il secondo gol contro il Bologna. E un bimbo di cinque anni muore per una malattia che di lì a pochi mesi diventerà curabile. Ci sono nella vita infiniti momenti che scorrono senza che ne conserviamo memoria. E altri invece destinati a imprimersi nella mente in modo così vivido da renderli misteriosamente compresenti a ogni istante che verrà.

“Noi” è un romanzo molto intimo. Di Stefano racconta la storia della sua famiglia e lo fa con una delicatezza e una malinconia struggente che arriva al cuore. Nel corso del racconto non viene mai tralasciato nulla: dai momenti più allegri e felici agli eventi dolorosi che cadono addosso come macigni e lasciano il segno.

Per il lettore è impossibile staccarsi dalle vicende dei Di Stefano e Confalonieri, che partono dal Ventennio fino ad arrivare ai giorni nostri. E per tutto il racconto il filo conduttore è il legame fortissimo tra Di Stefano e il padre: spesso conflittuale ma sempre ricco d’amore.

Altro legame fortissimo presente in tutto il libro è quello tra lo scrittore e il fratellino Claudio, morto troppo presto. Piacevolissime le parti ‘lasciate’ al piccolo Claudio (in rosso come le brutte macchine sulla sua pelle), molto intime, ma di notevole impatto e spesso divertenti, come solo un bimbetto di 5 anni sa essere.

Di Stefano scrive molto bene e riesce ad essere estremamente coinvolgente. Il lettore entra a far parte della sua famiglia e non si sente un estraneo, proprio come accade nella loro casa: sempre piena di parenti e amici. Intensissime, poi, le pagine sul piccolo Claudio. Il racconto della sua morte è un colpo al cuore ed è necessario fermarsi un attimo con la lettura per cercare di metabolizzarla. E come per Di Stefano, anche per il lettore è difficile lasciar andare Claudio.

“Noi” è un bellissimo romanzo su una famiglia: il luogo dove ognuno trova la propria dimensione tra alti e bassi. La felicità è quella vera e genuina e la nostra famiglia ci fa sentire sempre meno soli in una società dove ormai conta solo l’individualismo.

Barbara Piergentili

(account Instagram: letture_barbariche)

