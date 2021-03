Vuoi leggere la recensione di “Mia sorella è una serial killer” di Oyinkan Braithwaite? “Mia sorella è una serial killer” di Oyinkan Braithwaite leggi la recensione

Titolo: Mia sorella è una serial killer

Autore: Oyinkan Braithwaite

Genere: Narrativa

Editore: La Nave di Teseo

Pagine: 173

Prezzo: Euro 19

Prezzo E-book: 9,99

Trama: Quando una sera Korede riceve una telefonata della sorella sa già, purtroppo, cosa Ayoola si aspetta da lei: candeggina, guanti di gomma, nervi d’acciaio e stomaco forte. Questo è il terzo fidanzato che Ayoola uccide per autodifesa – dice lei – e la terza scena del crimine che le chiede di pulire. Korede dovrebbe andare dalla polizia ma vuole troppo bene alla sorellina, e la famiglia viene prima di tutto.

Almeno finché Ayoola, la figlia prediletta e bellissima di cui tutti si innamorano, non inizia a frequentare il dottore con il quale Korede lavora e di cui è innamorata. Costretta a scegliere tra la complicità e l’amore, Korede dovrà ora decidere fino a che punto è disposta a spingersi per proteggere sua sorella.

“Mia sorella è una serial killer” è il romanzo d’esordio della giovane scrittrice nigeriana Oyinkan Braithwaite e racconta le vicende di due sorelle: Korede e Ayoola. Il legame tra le due sorelle è fortissimo, veramente granitico. Nulla può scalfirlo, o quasi.

La conoscenza delle due donne avviene in modo repentino e ci troviamo subito catapultati nella loro vita, con un segreto pesante come un macigno. Ayoola uccide i suoi fidanzati e ora è arrivata al terzo omicidio, quindi si può classificare come una serial killer. Sua sorella Korede, voce narrante, sa tutto e l’aiuta a ripulire e a far sparire i corpi. Già in poche pagine capiamo la potenza di questo legame.

Fin qui potrebbe sembrare un semplice thriller, ma in realtà è una commedia dalla forte carica ironica e, allo stesso tempo, un romanzo molto intimo. In tutto il libro il concetto della bellezza è predominante e classificatorio. Da una parte Korede, tanto normale da passare inosservata, dall’altra Ayoola, che incarna la perfezione totale. Tutti la notano, indistintamente uomini e donne.

Oyinkan Braithwaite ha uno stile frizzante, mai banale e, grazie ai capitoli molto brevi e incalzanti, sa come tenere alta l’attenzione del lettore. Interessanti anche i racconti sulla quotidianità della città di Lagos, che diventa lo spaccato di una società nigeriana poco nota.

“Mia sorella è una serial killer” è un bel romanzo, ben scritto, piacevole da leggere. Forse quello che manca è un approfondimento più intimo delle due donne, che sì, conosciamo attraverso i racconti e i molti ricordi del passato, ma la descrizione rimane troppo in superficie. Un vero peccato, perchè sono due personaggi estremamente interessanti.

Barbara Piergentili

(account Instagram: letture_barbariche)

