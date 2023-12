24 Dicembre 2023

MES: Il no dell’Italia e le possibili conseguenze per l’UE

da corriere.it

L’Italia ha recentemente respinto la ratifica della riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), suscitando preoccupazioni sull’efficacia dell’Unione Bancaria. Questa decisione avrà impatti significativi, poiché l’Italia rappresenterà l’unico paese dell’Unione Europea ad aver bocciato la modifica al MES.

Il contesto del no italiano al MES

Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha ammesso che avrebbe approvato la ratifica, ma il clima politico non lo permetteva. Questo rifiuto mette in dubbio la conclusione dell’Unione Bancaria, che coinvolge il MES e il Meccanismo di Risoluzione Unico. La decisione italiana potrebbe avere conseguenze significative sul futuro dell’Unione Europea.

Le possibili conseguenze della decisione italiana

La nuova versione del MES prevede l’attivazione di un paracadute per la gestione delle crisi bancarie dal 1° gennaio 2024. Senza il consenso dell’Italia, questo strumento finanziario non potrà essere utilizzato, mettendo a rischio il supporto comune al Fondo di Risoluzione Unico dell’Unione Bancaria. Questo potrebbe avere ripercussioni negative su tutti i paesi dell’Eurozona.

La posizione divisa del governo italiano

Il governo italiano è diviso su questa questione, con Fratelli d’Italia e Lega contrari alla ratifica, mentre Forza Italia si è astenuta. L’opposizione, tranne il Movimento 5 Stelle, ha sostenuto la modifica. Tuttavia, la decisione finale è stata delegata al Parlamento, che ha respinto l’autorizzazione con 184 voti contrari, 172 a favore e 44 astenuti.

Le ragioni del no Italiano

Le ragioni dietro il rifiuto sembrano più di forma che di contenuto. Alcuni sostengono che, se il MES deve salvare le banche, deve esserci un controllo più rigoroso, preferibilmente attraverso il Parlamento Europeo, anziché la discrezionalità degli organi direttivi. Altre voci suggeriscono che il rifiuto potrebbe essere una risposta alle trattative sul Patto di Stabilità, coinvolgendo Francia e Germania.

Funzionamento del MES

Il Meccanismo Europeo di Stabilità è stato istituito nel 2012 per sostituire il Fondo Europeo di Stabilità, con l’obiettivo di fornire assistenza finanziaria ai paesi membri in difficoltà nel finanziarsi sul mercato. L’Italia contribuisce al MES con il 17,9% e può usufruire di prestiti economici, acquisti di titoli di Stato e altre forme di supporto finanziario.

La posizione dell’Unione Europea

L’UE ha dichiarato che non apporterà modifiche al nuovo testo in risposta al blocco italiano. La possibilità di altre ratifiche non è contemplata al momento. Alcuni suggeriscono che potrebbe essere tentato un accordo a 19, escludendo l’Italia, ma ciò implicherebbe la restituzione della quota di capitale italiana.

Le possibili evoluzioni future del MES

Con il rifiuto dell’Italia, il MES continuerà a operare senza le modifiche proposte. Le conseguenze potrebbero manifestarsi in diverse situazioni, come una crisi del debito o una crisi bancaria. L’Italia potrebbe trovarsi ad affrontare scelte difficili se dovesse presentarsi una situazione di emergenza finanziaria nell’Eurozona.

In conclusione, il no dell’Italia al MES ha generato incertezza sul futuro della cooperazione finanziaria europea e sollevato interrogativi sul ruolo del paese all’interno dell’Unione Europea.