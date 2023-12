25 Dicembre 2023

Incendio alla discarica di Malagrotta: monitoraggio e preoccupazioni ambientali

da agi.it

Fiamme sotto controllo ma la Discarica di Malagrotta è nuovamente al centro dell’attenzione. Con le autorità in allerta e la popolazione nelle vicinanze invitata a prendere precauzioni.

Il Fuoco al Tmb 1

L’impianto per lo smaltimento dei rifiuti, noto come Tmb 1, a Malagrotta, è stato colpito da un incendio alle 15:30 in via di Malagrotta 257. Le fiamme hanno attirato l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e del Gruppo operativo speciale (Gos). Insieme a mezzi di movimento terra e volontari della Protezione Civile.

Questo incidente segue il maxi incendio che ha colpito la stessa area nel giugno 2022. Sebbene siano in corso indagini per determinare le cause, l’ipotesi di un gesto doloso non è esclusa. L’incendio sembra aver avuto origine in un silo all’interno del Tmb 1, un’impianto già risparmiato da roghi passati.

Risposta delle autorità

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono presenti agenti del commissariato Monteverde, la Polizia Locale per gestire il traffico e i sanitari del 118. Il fuoco è stato domato grazie all’azione di 40 pompieri e 13 automezzi, ma ora l’attenzione si sposta sul monitoraggio della qualità dell’aria.

Monitoraggio della qualità dell’aria

Gli esperti dell’ARPA Lazio hanno installato due campionatori a circa 500 metri a nord ovest e 100 metri a sud est dal luogo dell’incendio. Questo monitoraggio è essenziale per valutare gli effetti potenziali sulle particelle nell’aria, una preoccupazione espressa da residenti come Mariagrazia M., che ha sottolineato l’importanza di evitare l’inalazione di sostanze nocive.

Raccomandazioni alla popolazione

A scopo precauzionale, la Protezione Civile raccomanda alla popolazione entro un chilometro dalla zona dell’incendio di non sostare nelle vicinanze, tenere le finestre chiuse in presenza di fumi persistenti e maleodoranti, evitare l’uso di condizionatori d’aria e contattare il Numero Unico Emergenze 112 in caso di necessità.

Impatto sull’attività di gestione dei rifiuti

Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura e al Ciclo Rifiuti, ha dichiarato che l’entità dei danni non è ancora chiara, ma l’impianto potrebbe rimanere inattivo per un periodo significativo. Questo impianto è cruciale per il trattamento dei rifiuti di Roma, con Ama che conferisce circa 650 tonnellate di rifiuti al giorno, totalizzando 200.000 tonnellate all’anno.

Alfonsi ha sottolineato che stanno lavorando per trovare sbocchi alternativi e garantire la sicurezza nel conferimento dei rifiuti nei prossimi giorni. Si stanno anche valutando interventi per salvaguardare la salute dei cittadini, con la Protezione Civile che ha già emesso raccomandazioni per le abitazioni entro un chilometro dall’incendio.

In sintesi, sebbene l’incendio sia sotto controllo, la comunità circostante è in stato di allerta a causa delle potenziali conseguenze sull’aria e sulla gestione dei rifiuti. Gli sforzi sono concentrati sul monitoraggio continuo della situazione e sulle misure necessarie per mitigare gli impatti ambientali e sulla salute pubblica.

