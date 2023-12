Mercato Inter: Cuadrado out si valutano cinque nomi Djalò Buchanan Ciurria Candreva e Meunier nel mirino

Djalò – “Qualcosa di diverso”: Il difensore portoghese del Lilla, Djalò, è una delle opzioni sul tavolo. Ausilio ha sottolineato che Djalò rappresenterebbe qualcosa di diverso rispetto al ruolo di Cuadrado. Djalò potrebbe giocare in difesa, sia a destra che a sinistra, nella linea a tre. Il giocatore è attualmente ai margini del Lilla e ha offerte da club come Juve, Psg e Barcellona. L’Inter ha un accordo di massima per portarlo a parametro zero a giugno, ma il giocatore desidera un trasferimento invernale.