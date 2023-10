23 Ottobre 2023

“Me Contro Te: Vacanze in Transilvania” trionfa al Box Office nel Weekend del 19-22 Ottobre 2023

“Me Contro Te: Vacanze in Transilvania” trionfa al Box Office nel Weekend del 19-22 Ottobre 2023

da cineguru.screenweek.it

Nel fine settimana compreso tra il 19 e il 22 ottobre 2023, il panorama del box office italiano è stato dominato da una sorpresa inaspettata. “Me Contro Te Il Film: Vacanze in Transilvania,” realizzato dagli amatissimi YouTuber Me Contro Te, poi, ha fatto il suo debutto trionfante nelle sale cinematografiche italiane, conquistando il primo posto con un incasso di 1.925.065 euro. Il film, inoltre, ha registrato una media spettatori di 3.469, ottenendo un totale di 1.992.797 euro in soli quattro giorni.

La Lotta per la Vetta

Nonostante la forte concorrenza, poi, il film dei Me Contro Te ha superato il regista di fama mondiale Martin Scorsese e la sua pellicola “Killers of the Flower Moon,” che si è piazzata al secondo posto con un incasso di 1.736.310 euro e una media di 3.418 spettatori. Questo esaltante successo, inoltre, dimostra la crescente influenza dei contenuti online, portando un entusiasmo significativo da parte dei giovani spettatori.

Il Podio del Box Office

Il terzo gradino del podio è stato conquistato dall’evento “Ritorno al Futuro Day 2023,” che ha accumulato 449.924 euro e una media di 2.284 spettatori. Questo evento speciale ha celebrato l’amato film “Ritorno al Futuro” e ha attirato numerosi fan.

Le Altre Performance al Box Office

In quarta posizione troviamo “L’ultima volta che siamo stati bambini,” che, con un incasso di 419.035 euro (in calo del 7%) e una media di 886 spettatori, ha superato la soglia del milione di euro, raggiungendo un totale di 1.001.560 euro. Al quinto posto si trova “L’esorcista: Il credente,” che ha accumulato 358.494 euro (in calo del 46%) e una media di 1.423 spettatori, portando il suo totale a 2.763.180 euro.

Domenica di Successo

La domenica, 22 ottobre 2023, ha segnato un successo straordinario, con un incasso totale di 2.227.219 euro, un aumento del 30,49% rispetto alla domenica corrispondente del 2022, quando l’incasso aveva raggiunto 1.706.818 euro. Il numero di spettatori è stato di 304.082.

Dati Settimanali e Confronto con il 2022

Nel corso della settimana dal 16 al 22 ottobre, il totale dell’incasso è stato di 8.313.489 euro, con 1.164.537 spettatori. Nel fine settimana, l’incasso è stato di 6.969.265 euro, registrando un aumento del 40% rispetto al fine settimana precedente. Inoltre, il numero di spettatori è stato di 941.788, distribuiti su 2.979 schermi.

Il Confronto con il 2022

Nel confronto con i dati del 2022, dal 20 al 23 ottobre, l’incasso totale era stato di 5.148.665 euro. In quel fine settimana, il film leader era stato “Black Adam,” che aveva accumulato 1.991.020 euro. Quest’anno, i dati segnalano un incremento significativo del +35,43%.

In conclusione, “Me Contro Te Il Film: Vacanze in Transilvania” ha sorpreso tutti, dimostrando che i contenuti online stanno guadagnando sempre più terreno anche al cinema. Questo weekend ha dimostrato l’incredibile affetto del pubblico italiano per i Me Contro Te e la loro abilità di conquistare anche il grande schermo. Resta da vedere come questa tendenza influenzerà ulteriormente il mondo dell’intrattenimento.

“KILLERS OF THE FLOWER MOON” DOMINA IL BOX OFFICE DEL 19 OTTOBRE 2023