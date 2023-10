20 Ottobre 2023

“Killers of the Flower Moon” domina il box office del 19 ottobre 2023

“Killers of the Flower Moon” domina il box office del 19 ottobre 2023

da cineguru.screenweek.it

Nella giornata del 19 ottobre 2023, il panorama cinematografico italiano ha vissuto un notevole cambiamento nei vertici della classifica Cinetel. Il film “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese ha debuttato al primo posto, incassando ben 218.136 euro. Questo risultato è ottenuto in 446 cinema, con una media di 489 euro a sala, la più alta tra i primi dieci film della classifica. Impossibile fare paragoni col precedente lavoro di Scorsese, “The Irishman,” prodotto da Netflix nel 2019 e distribuito in pochissime sale cinematografiche.

Il secondo posto è occupato dal nuovo capitolo dei “Me contro Te” intitolato “Me contro Te – Vacanze in Transilvania,” che ha esordito con un incasso di 189.709 euro. E’ distribuito su 442 schermi e con una media di 429 euro per struttura. I film destinati alle famiglie spesso si rivelano vincenti durante i fine settimana. Grazie anche alle possibili condizioni meteorologiche avverse che incoraggiano il pubblico a cercare il comfort delle sale cinematografiche. Per fare un confronto con il precedente film della serie, “Me contro Te – Missione Giungla,” è partito con 242.020 euro il 19 gennaio 2023. E ha raggiunto un incasso totale di 4,8 milioni. Tuttavia, il maggiore successo della serie rimane il primo film, “La vendetta del Signor S,” che ha raggiunto un totale di 9,5 milioni di euro, distribuito nei cinema il 17 gennaio 2020.

Al terzo posto troviamo il film “Io Capitano” di Matteo Garrone, con un incasso di 44.682 euro, che ha segnato addirittura un aumento del 56% rispetto alla settimana precedente. Il film è in proiezione dal 7 settembre e ha finora incassato un totale di 3.519.911 euro. Superando di gran lunga l’incasso del precedente successo di Garrone, “Dogman,” che nel 2018 aveva raggiunto 2,6 milioni di euro.

Al quarto posto c’è il concerto evento “Taylor Swift – The Eras Tour,” che ha incassato 40.643 euro, portando il suo totale a 788.176 euro. Al quinto posto si è piazzato il film “Dogman” di Luc Besson, con un incasso di 37.332 euro. Registrando una diminuzione del 28% rispetto alla settimana precedente, ma portando il suo totale a 677.101 euro.

Da segnalare in settima posizione il film “Assassinio a Venezia,” che ha incassato 27.603 euro (-17%), portando il suo totale a 7.913.391 euro. Con l’obiettivo di superare gli 8 milioni al termine della sua distribuzione.

Nel complesso, l’incasso totale della giornata è di 726.007 euro, con 106.312 presenze. Registrando un aumento del 62% rispetto alla settimana precedente quando l’incasso era di 446.816 euro, con 2.584 schermi attivi. Rispetto all’anno precedente, il segno positivo è del 24,86%.

“C’E’ ANCORA DOMANI” IL DEBUTTO ALLA REGIA DI PAOLA CORTELLESI ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA