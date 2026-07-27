27 Luglio 2026

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“Lo chiamavano Bulldozer” Rete 4: streaming, replica e trama del film con Bud Spencer – 28 luglio 2026 (VIDEO)

Il film torna nella prima serata di Rete 4 – “Lo chiamavano Bulldozer” Rete 4: streaming, replica e trama del film con Bud Spencer – 28 luglio 2026

Lo chiamavano Bulldozer torna su Rete 4 con Bud Spencer. Diretto da Michele Lupo, il film uscì nelle sale italiane nel 1978. Al centro della storia troviamo un ex campione di football. Bulldozer ha abbandonato lo sport dopo averne scoperto la corruzione. Ormai vive sul mare, lontano dalle competizioni e dalla notorietà. Un guasto alla sua barca lo costringe però a fermarsi. Proprio durante questa sosta incontra alcuni ragazzi della zona. Quei giovani subiscono continuamente le prepotenze dei militari americani. Rete 4 propone il film martedì 28 luglio 2026. La commedia conserva ancora oggi un seguito particolarmente affezionato. Molte scene appartengono ormai alla memoria del cinema popolare. Bud Spencer domina il racconto con carisma e naturale simpatia.

La trama senza anticipare il finale – “Lo chiamavano Bulldozer” Rete 4: streaming, replica e trama del film con Bud Spencer – 28 luglio 2026 (VIDEO)

Bulldozer naviga lungo la costa italiana sulla propria vecchia imbarcazione. Improvvisamente, un sommergibile danneggia il motore della barca. Costretto a raggiungere il porto di Livorno, cerca il ricambio necessario. Nel frattempo conosce alcuni giovani abituati a vivere di espedienti. Questi ragazzi litigano spesso con i soldati della vicina base americana. Durante una serata, Bulldozer affronta il sergente Kempfer a braccio di ferro. La vittoria dell’ex campione entusiasma immediatamente il gruppo italiano. Kempfer ricorda però una vecchia scommessa perduta proprio per Bulldozer. Da quel momento, la rivalità conduce verso una decisiva partita di football. I giovani chiedono quindi all’ex atleta di allenarli seriamente. In principio, Bulldozer rifiuta qualsiasi coinvolgimento personale. Successivamente, la loro determinazione riesce a cambiare la sua decisione.

Bud Spencer interpreta un campione deluso dallo sport – “Lo chiamavano Bulldozer” Rete 4: streaming, replica e trama del film con Bud Spencer – 28 luglio 2026

Bud Spencer presta il volto a un personaggio forte e silenzioso. Bulldozer possiede una potenza straordinaria, ma rifiuta la violenza gratuita. Dietro l’aspetto imponente nasconde una profonda delusione verso lo sport. Le partite truccate gli hanno infatti fatto perdere ogni entusiasmo. Per questo motivo preferisce vivere sul mare, seguendo ritmi semplici. Tuttavia, l’incontro con Spitz gli ricorda il valore della lealtà. Quel ragazzo affronta difficoltà molto più grandi delle proprie possibilità. Bulldozer comprende allora che restare indifferente significherebbe tradire sé stesso. Bud Spencer costruisce così un eroe generoso, burbero e rassicurante. La sua forza non cancella mai una profonda attenzione verso i deboli. Ogni intervento nasce sempre dalla volontà di ristabilire un equilibrio. Proprio questa caratteristica rende il personaggio ancora molto amato.

Il sergente Kempfer rappresenta il grande avversario – “Lo chiamavano Bulldozer” Rete 4: streaming, replica e trama del film con Bud Spencer – 28 luglio 2026 (VIDEO)

Raimund Harmstorf interpreta il sergente Kempfer, allenatore dei militari americani. L’uomo conserva un profondo rancore verso l’ex campione di football. Anni prima aveva infatti scommesso su una partita decisiva. Bulldozer si era ritirato improvvisamente, provocandogli una pesante perdita economica. Da allora, Kempfer considera quell’abbandono un affronto personale imperdonabile. Quando i due uomini si incontrano nuovamente, la rivalità riemerge. Il sergente impedisce perfino la consegna del ricambio necessario alla barca. Successivamente propone una partita tra i militari e i giovani italiani. Quella sfida diventa quindi un regolamento di conti sportivo e personale. Quella sfida diventa quindi un regolamento di conti sportivo e personale. Kempfer considera la forza come unico strumento di comando. I suoi uomini seguono ordini fondati sulla paura e sull’obbedienza. Bulldozer rappresenta invece una concezione completamente opposta dell’autorità.

Il gruppo dei ragazzi porta energia e ironia – “Lo chiamavano Bulldozer” Rete 4: streaming, replica e trama del film con Bud Spencer – 28 luglio 2026

Ottaviano Dell’Acqua interpreta Gerry, giovane rapido e abilissimo nella corsa. Nando Paone veste invece i panni del simpatico Ghigo. Enzo Santaniello assume il ruolo di Tojo, altro componente della squadra. Marco Stefanelli interpreta Tony, mentre Giovanni Vettorazzo presta il volto a Spitz. Ogni ragazzo possiede qualità diverse, ma nessuno conosce davvero il football. All’inizio, gli allenamenti producono confusione, cadute e numerosi momenti comici. Bulldozer deve quindi trasformare un gruppo disordinato in una squadra. Gradualmente, i giovani imparano a fidarsi gli uni degli altri. Il film racconta così una comunità costruita attraverso amicizia e collaborazione. Nessuno di loro possiede inizialmente una vera preparazione atletica. Ciascuno porta però entusiasmo, coraggio e voglia di riscatto. Questa spontaneità rende il gruppo particolarmente vicino al pubblico.

Il football diventa una lezione di vita – “Lo chiamavano Bulldozer” Rete 4: streaming, replica e trama del film con Bud Spencer – 28 luglio 2026 (VIDEO)

Lo sport occupa un ruolo centrale nell’intero racconto cinematografico. Tuttavia, la partita non rappresenta soltanto una semplice competizione. Bulldozer insegna ai ragazzi disciplina, coraggio e rispetto degli avversari. Prima dell’allenamento, ciascuno pensa soprattutto alla propria sopravvivenza quotidiana. Dopo molte prove, il gruppo comprende invece l’importanza del gioco collettivo. Nessuna forza individuale può sostituire fiducia e organizzazione. Al contrario, Kempfer utilizza il football per imporre paura e superiorità. Le due squadre esprimono quindi visioni completamente opposte dello sport. Nel film, la vittoria morale conta più del risultato ufficiale. Gli allenamenti diventano anche un percorso di crescita personale. Ogni ragazzo scopre qualità prima considerate completamente inutili. Bulldozer ritrova invece il significato autentico della competizione.

Le location raccontano la costa toscana – “Lo chiamavano Bulldozer” Rete 4: streaming, replica e trama del film con Bud Spencer – 28 luglio 2026

Lo chiamavano Bulldozer utilizza numerose località reali della costa italiana. Le riprese coinvolsero Livorno, Marina di Pisa, Tirrenia e Viareggio. Anche l’area vicina a Camp Darby contribuì alle ambientazioni militari. Il film presenta però la base americana con il nome immaginario Camp Durban. Attraverso porti, spiagge e strade, Michele Lupo costruisce un’atmosfera popolare. Le barche e le officine ricordano un’Italia ancora legata ai mestieri tradizionali. Accanto a questo mondo compare la base organizzata dei soldati americani. Tale contrasto rafforza la differenza tra i due gruppi protagonisti. La Versilia diventa così lo scenario ideale per una commedia sportiva. Il mare accompagna molti momenti decisivi della narrazione. Gli spazi aperti restituiscono una sensazione di libertà autentica. Queste ambientazioni contribuiscono ancora oggi al fascino del film.

La colonna sonora degli Oliver Onions – “Lo chiamavano Bulldozer” Rete 4: streaming, replica e trama del film con Bud Spencer – 28 luglio 2026 (VIDEO)

Guido e Maurizio De Angelis firmano le musiche del film. I due compositori utilizzano il celebre nome artistico Oliver Onions. Il brano principale porta lo stesso nome del protagonista, Bulldozer. Fin dalle prime note, la canzone introduce l’atmosfera energica della storia. Bud Spencer partecipa anche vocalmente a una breve sequenza musicale. Nella versione italiana, Glauco Onorato doppia normalmente il protagonista. Durante il momento cantato interviene invece la voce di Gigi Reder. La colonna sonora accompagna allenamenti, inseguimenti e scene più divertenti. Ancora oggi, il tema musicale resta legato all’immagine dell’attore. Le melodie rafforzano continuamente il tono allegro della commedia. Alcuni passaggi musicali sottolineano invece i momenti più sentimentali. Il risultato mantiene un’identità sonora immediatamente riconoscibile.

Il finale di Lo chiamavano Bulldozer spiegato – “Lo chiamavano Bulldozer” Rete 4: streaming, replica e trama del film con Bud Spencer – 28 luglio 2026

Da questo punto iniziano le anticipazioni decisive sul finale. La squadra italiana scende in campo contro i militari americani. Inizialmente, i ragazzi provano a seguire gli insegnamenti ricevuti durante l’allenamento. Kempfer ordina però ai propri uomini di giocare con crescente violenza. Gli avversari colpiscono duramente i giovani e dominano la partita. A quel punto, Bulldozer decide di indossare personalmente il casco. Il suo ingresso cambia immediatamente l’equilibrio della sfida. Anche Kempfer entra sul terreno, tentando di fermare il vecchio rivale. Alla fine, Bulldozer e i ragazzi conquistano la vittoria attraverso coraggio e lealtà. Il risultato dimostra il valore del lavoro costruito insieme. Kempfer deve riconoscere la superiorità morale del proprio avversario. Bulldozer ritrova infine fiducia nello sport e nelle persone.

Streaming, diretta e replica del film – “Lo chiamavano Bulldozer” Rete 4: streaming, replica e trama del film con Bud Spencer – 28 luglio 2026 (VIDEO)

Lo chiamavano Bulldozer va in onda su Rete 4 alle 21:34. Gli spettatori possono seguire il canale anche attraverso Mediaset Infinity. La piattaforma permette normalmente di vedere Rete 4 in diretta streaming. Inoltre, il film possiede una pagina dedicata nel catalogo Mediaset. La disponibilità successiva della replica dipende però dai diritti televisivi. Attualmente, altri servizi italiani non segnalano offerte stabili in abbonamento. Per questo motivo conviene controllare Mediaset Infinity dopo la messa in onda. Il film dura circa centodieci minuti senza considerare gli intervalli pubblicitari. Rete 4 offre quindi una nuova occasione per ritrovare Bud Spencer. La visione resta adatta anche a un pubblico familiare. Molti spettatori conoscono già battute, scene e personaggi principali. Nonostante gli anni, la commedia conserva un ritmo ancora efficace.

“LO CHIAMAVANO BULLDOZER” RETE 4: STREAMING, REPLICA E TRAMA DEL FILM CON BUD SPENCER – 28 LUGLIO 2026 PER GUARDARE IL VIDEO CLICCA QUI

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