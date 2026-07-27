27 Luglio 2026

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“Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini” RaiPlay: streming, replica, trama e cast su Rai 1 – 28 luglio 2026 (VIDEO)

Ritrova i personaggi della celebre saga – “Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini” RaiPlay: streming, replica, trama e cast su Rai 1 – 28 luglio 2026

Il giovane Montalbano torna su Rai 1 con “Ritorno alle origini”, terzo capitolo della prima stagione. Michele Riondino interpreta ancora Salvo, giovane commissario appena trasferito nella cittadina siciliana di Vigàta. Questa storia occupa un posto fondamentale nella fiction ispirata alle opere di Andrea Camilleri. Proprio durante gli eventi narrati entrano nella sua vita alcune persone destinate ad accompagnarlo a lungo. Mimì Augello raggiunge il commissariato assumendo l’incarico di nuovo vicecommissario. Livia Burlando arriva invece dalla Liguria e incontra casualmente il protagonista durante una delicata indagine. Giuseppe Fazio muove inoltre i primi passi nella polizia seguendo l’esempio del padre Carmine. Attraverso questi incontri, la serie mostra la nascita del mondo conosciuto nella saga con Luca Zingaretti. RaiPlay consente di recuperare l’episodio insieme agli altri capitoli della fiction.

La trama senza anticipare la soluzione del mistero – “Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini” RaiPlay: streming, replica, trama e cast su Rai 1 – 28 luglio 2026 (VIDEO)

Salvo cerca di accettare la conclusione della propria relazione con Mery. Nel frattempo, il commissariato accoglie Mimì Augello, giovane poliziotto brillante e particolarmente sicuro di sé. Tra i due nasce immediatamente un rapporto difficile, alimentato dalle profonde differenze caratteriali. Durante la festa di San Calorio, gli abitanti di Vigàta partecipano al tradizionale picnic. Montalbano preferisce restare nel proprio ufficio, dove organizza un pranzo solitario. Improvvisamente arriva però la notizia della scomparsa della piccola Laura Belli. La bambina ricompare dopo poche ore, apparentemente illesa ma profondamente spaventata. Alcuni particolari del racconto convincono Salvo che il rapimento nasconda qualcosa di molto importante. Comincia così un’indagine nella quale ogni membro della famiglia potrebbe conoscere parte della verità.

Michele Riondino racconta la formazione di Salvo – “Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini” RaiPlay: streming, replica, trama e cast su Rai 1 – 28 luglio 2026

Michele Riondino costruisce un Montalbano ancora impulsivo, inquieto e poco disposto ai compromessi. Rispetto al commissario adulto, il giovane Salvo mostra una maggiore fragilità nei rapporti personali. La fine della relazione con Mery conferma la sua difficoltà nel condividere progetti e responsabilità sentimentali. Tuttavia, il lavoro continua a rappresentare il luogo nel quale riesce a esprimere completamente sé stesso. Ogni indagine mette in evidenza il suo intuito e la capacità di osservare dettagli apparentemente insignificanti. Riondino evita di imitare Luca Zingaretti, sviluppando una caratterizzazione coerente con l’età del personaggio. Attraverso silenzi e improvvise reazioni, l’attore racconta un uomo ancora alla ricerca del proprio equilibrio. Il commissario possiede già una profonda sensibilità verso le vittime e una naturale diffidenza verso il potere. “Ritorno alle origini” mostra quindi un passaggio decisivo nella formazione professionale ed emotiva del protagonista.

L’arrivo di Mimì Augello cambia il commissariato – “Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini” RaiPlay: streming, replica, trama e cast su Rai 1 – 28 luglio 2026 (VIDEO)

Alessio Vassallo interpreta Mimì Augello, destinato a diventare il vicecommissario e migliore amico di Salvo. Fin dal primo incontro, i due uomini mostrano comportamenti e temperamenti quasi opposti. Montalbano ama la solitudine, mentre Mimì cerca continuamente compagnia e nuove conquiste sentimentali. Questa differenza genera incomprensioni, provocazioni e una reciproca diffidenza iniziale. Durante l’indagine sulla bambina scomparsa, Salvo decide di mettere alla prova il nuovo collega. Mimì affronta gli interrogatori con sicurezza, dimostrando capacità investigative e una notevole conoscenza delle persone. Gradualmente, il commissario comprende di poter costruire con lui un rapporto professionale affidabile. La presenza di Livia introduce però una prima competizione tra i due giovani poliziotti. Augello riconosce infine l’interesse nato tra Salvo e la donna, scegliendo di farsi da parte.

Sarah Felberbaum entra in scena come Livia Burlando – “Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini” RaiPlay: streming, replica, trama e cast su Rai 1 – 28 luglio 2026

Sarah Felberbaum interpreta Livia Burlando, giovane architetto genovese legata alla famiglia Belli. La donna si trova a Vigàta e conosce profondamente Laura, la bambina al centro dell’indagine. Fin dall’incontro con Montalbano, Livia mostra un carattere deciso e una notevole indipendenza. Salvo rimane colpito dalla sua intelligenza, ma prova a nascondere l’interesse dietro il consueto atteggiamento burbero. Anche Mimì tenta di conquistarla, utilizzando il fascino e la sicurezza che lo contraddistinguono. Tuttavia, la giovane architetta appare maggiormente incuriosita dal carattere complesso del commissario. Il loro primo avvicinamento rappresenta una svolta fondamentale per l’intera saga televisiva. Negli anni successivi, il rapporto tra Salvo e Livia attraverserà distanze, incomprensioni e continue riconciliazioni. “Ritorno alle origini” racconta dunque l’inizio di una delle storie sentimentali più note della fiction italiana.

La nascita della squadra del commissario – “Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini” RaiPlay: streming, replica, trama e cast su Rai 1 – 28 luglio 2026 (VIDEO)

Accanto ai nuovi arrivati, ritroviamo i poliziotti già incontrati nei precedenti capitoli. Andrea Tidona interpreta Carmine Fazio, ispettore esperto e prezioso punto di riferimento per Montalbano. Fabrizio Pizzuto presta invece il volto ad Agatino Catarella, centralinista generoso dal linguaggio spesso imprevedibile. Beniamino Marcone appare nei panni di Giuseppe Fazio, giovane agente destinato a sostituire professionalmente il padre. Maurilio Leto interpreta Gallo, mentre Alessio Piazza assume il ruolo dell’agente Paternò. Ogni personaggio possiede caratteristiche riconoscibili che anticipano quelle osservate nella serie principale. Il commissariato acquista progressivamente l’identità familiare amata dal pubblico televisivo. Anche i contrasti diventano elementi essenziali di un gruppo fondato sulla fiducia reciproca. Questa squadra accompagnerà Salvo nelle indagini e nei passaggi più delicati della sua vita.

Il rapimento della bambina nasconde molti segreti – “Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini” RaiPlay: streming, replica, trama e cast su Rai 1 – 28 luglio 2026

Laura Belli scompare durante una giornata trascorsa insieme alla famiglia e agli abitanti di Vigàta. Dopo il ritrovamento, la bambina appare sconvolta ma non presenta evidenti segni di violenza. Montalbano osserva attentamente il comportamento dei parenti e percepisce numerose contraddizioni. Livia rappresenta una figura rassicurante per Laura e aiuta gli investigatori ad avvicinarsi alla verità. Intorno alla famiglia emergono rapporti difficili, tensioni economiche e vecchie questioni mai chiarite. Salvo rifiuta quindi l’ipotesi di un rapimento organizzato soltanto per ottenere denaro. Parallelamente, il commissario si occupa di un insolito furto denunciato dal geometra Ettore Ferro. Alcuni oggetti apparentemente privi di valore diventano indizi importanti per comprendere un’altra vicenda. Le due indagini mostrano ancora una volta la capacità di Camilleri di partire dalla quotidianità per raccontare colpe profonde.

Il significato del titolo Ritorno alle origini – “Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini” RaiPlay: streming, replica, trama e cast su Rai 1 – 28 luglio 2026 (VIDEO)

Il titolo richiama innanzitutto il ritorno di Montalbano nella terra dove ha trascorso parte dell’infanzia. Vigàta rappresenta per lui un luogo familiare, ma anche uno spazio carico di ricordi dolorosi. Proprio qui vive suo padre, con il quale Salvo mantiene un rapporto difficile e distante. La parola “origini” riguarda inoltre la nascita delle relazioni centrali della futura saga. Mimì, Livia e il giovane Fazio entrano infatti nel mondo del commissario durante questa storia. Ogni incontro mostra allo spettatore come si è formata lentamente la vita conosciuta nella serie principale. Anche il metodo investigativo di Salvo appare ormai definito, nonostante la sua giovane età. Il commissario ascolta l’istinto, diffida delle apparenze e comprende le debolezze umane. “Ritorno alle origini” funziona quindi come un vero capitolo fondativo dell’universo di Montalbano.

Andrea Camilleri e le storie che ispirano l’episodio – “Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini” RaiPlay: streming, replica, trama e cast su Rai 1 – 28 luglio 2026

La fiction nasce dai personaggi e dai racconti creati dallo scrittore Andrea Camilleri. “Ritorno alle origini” utilizza elementi provenienti da due diverse opere dedicate al commissario. La vicenda principale deriva dal racconto omonimo incluso nella raccolta “La prima indagine di Montalbano”. Un’altra parte della trama proviene da “Pezzetti di spago assolutamente inutilizzabili”. Gianluca Maria Tavarelli dirige l’episodio mantenendo insieme il giallo e la crescita personale di Salvo. Gli sceneggiatori collegano le due storie letterarie senza perdere il tono ironico tipico dell’autore. Attraverso i dialoghi, la lingua italiana incontra espressioni siciliane e parole inventate dallo scrittore. Il risultato conserva l’identità dei libri, adattandola ai ritmi della narrazione televisiva. La serie completa comprende due stagioni e dodici capitoli dedicati alla giovinezza del commissario.

Streaming, diretta e replica su RaiPlay – “Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini” RaiPlay: streming, replica, trama e cast su Rai 1 – 28 luglio 2026 (VIDEO)

Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini va in onda su Rai 1 in prima serata. Chi preferisce utilizzare Internet può seguire il canale attraverso la diretta streaming di RaiPlay. La piattaforma Rai funziona su computer, smartphone, tablet e numerose Smart TV compatibili. Dopo la trasmissione televisiva, l’episodio resta disponibile nella pagina dedicata alla fiction. RaiPlay lo presenta come il terzo capitolo della prima stagione, con una durata di circa centootto minuti. Gli spettatori possono recuperare anche “La prima indagine di Montalbano” e “Capodanno”. Successivamente, il percorso prosegue con “Ferito a morte”, “Il terzo segreto” e “Sette lunedì”. La registrazione gratuita permette di utilizzare le principali funzioni offerte dal servizio digitale. Streaming e replica consentono quindi di seguire nell’ordine corretto la formazione del celebre commissario.

“IL GIOVANE MONTALBANO – RITORNO ALLE ORIGINI” RAIPLAY: STREMING, REPLICA, TRAMA E CAST SU RAI 1 – 28 LUGLIO 2026 PER GUARDARE IL VIDEO CLICCA QUI

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