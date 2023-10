13 Ottobre 2023

“L’Esorcista: Il Credente” Resta in Testa al Box Office Italiano del 12 Ottobre 2023

Nella competizione serrata del box office italiano, “L’Esorcista: Il Credente” ha dimostrato ancora una volta la sua forza, mantenendo saldamente la prima posizione, anche nonostante le nuove uscite. Il film di David Gordon Green, infatti, ha incassato altri 80.377 euro il 12 ottobre, registrando una diminuzione del 61% rispetto ai giorni precedenti ma mantenedo comunque una solida media di 248 euro per schermo. Questo, quindi, ha portato il totale dell’incasso a un impressionante 1.646.102 euro.

La seconda posizione, invece, è stata conquistata dal debutto di “DogMan,” il nuovo film di Luc Besson, che ha esordito con 51.502 euro. Nonostante, poi, un posizionamento iniziale forte, il film ha ottenuto una media di 159 euro per schermo, accumulando un totale di 55.440 euro.

Al terzo posto, inoltre, si trova “Talk to Me,” che ha incassato 34.970 euro, registrando una diminuzione del 46% rispetto ai giorni precedenti, ma mantenendo comunque una media di 175 euro per schermo. Il totale dell’incasso del film è ora di 1.593.760 euro.

In quarta posizione, invece, c’è “Assassinio a Venezia,” che ha incassato 33.326 euro, con una diminuzione del 39%. Il film, infatti, ha ottenuto una media di 137 euro per schermo, portando il suo totale a un notevole 7.404.470 euro.

La quinta posizione è stata conquistata dall’esordio di “L’Ultima Volta Che Siamo Stati Bambini,” con un incasso di 28.722 euro e una media di 77 euro per schermo.

Al di fuori della top 10, alcune altre pellicole meritano menzione. “Il Mio Grosso Matrimonio Greco 3” si posiziona al 17° posto con un incasso di 3.776 euro e una media di 24 euro per schermo. Invece, al 26° posto, troviamo “Doppio Passo” con un incasso di 1.681 euro e una media di 210 euro per schermo. Al 28° posto, c’è “Gli Ospiti” con un incasso di 1.292 euro. Al 35° posto, “Careseekers – In Cerca di Cura” con 975 euro. Poi, al 66° posto, “Normale,” con un incasso di 270 euro e una media di 22 euro per schermo. Infine, al 72° posto, “The North Drift,” con un incasso di 246 euro.

Nel complesso, l’incasso totale del 12 ottobre è stato di 445.069 euro, rappresentando una diminuzione del 5% rispetto al giovedì precedente. Il numero totale di spettatori è stato di 68.500, distribuiti su 2.511 schermi. Va notato che il giovedì precedente, il 13 ottobre 2022, l’incasso è stato leggermente superiore, pari a 456.971 euro, mentre l’incasso del 12 ottobre ha registrato una diminuzione del 2,60%. La classifica completa del box office del 12 ottobre è la seguente: