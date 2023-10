“Daredevil: Born Again” – La Rinascita Dopo una Frenata Inaspettata

Il Diavolo di Hell’s Kitchen, noto anche come Daredevil, è uno dei personaggi più amati e iconici dell’universo Marvel. La sua presenza nel mondo delle serie TV ha fatto scalpore, in particolare con la serie di successo prodotta da Netflix. Tuttavia, una nuova avventura del vigilante cieco sembra aver attraversato una fase tumultuosa. Con Marvel Studios e The Walt Disney Company che hanno deciso di cestinare gran parte del lavoro svolto su “Daredevil: Born Again.” Vediamo cosa è successo e cosa possiamo aspettarci in futuro per il Diavolo di Hell’s Kitchen.

Un Nuovo Inizio con un Vecchio Amico

“Daredevil: Born Again” era originariamente concepita come una serie TV che avrebbe seguito le gesta di Matt Murdock, interpretato in modo indimenticabile da Charlie Cox nella serie Netflix. Tuttavia, sembra che la produzione abbia incontrato difficoltà lungo la strada. La serie MCU è stata scritta e prodotta da Matt Corman e Chris Ord. Ma il risultato ottenuto non ha soddisfatto le aspettative dei vertici di Marvel Studios, in particolare Kevin Feige.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Report e Variety, la produzione di “Daredevil: Born Again” ha subito uno stop a metà giugno a causa di uno sciopero degli sceneggiatori. Questa pausa inattesa ha dato a Kevin Feige e agli alti dirigenti del Marvel Cinematic Universe (MCU) il tempo per valutare i primi 7/8 episodi della serie, originariamente prevista per un totale di 18 episodi. La conclusione è stata inequivocabile: la serie non funzionava.

Un Allontanamento e un Ritorno

Alla fine di settembre, sembra che Corman e Ord siano stati rimossi dai loro ruoli come sceneggiatori principali, ma successivamente sono stati riportati come produttori. Al momento, Kevin Feige sta cercando nuovi sceneggiatori e registi. Per dare a “Daredevil: Born Again” una nuova direzione. L’obiettivo è creare una serie più in linea con la precedente iterazione Netflix, che era conosciuta per le sue scene d’azione e il suo tono più oscuro.

Ritorno alle Radici

La serie Netflix di Daredevil era apprezzata per la sua narrazione matura, le scene d’azione spettacolari e la rappresentazione di un supereroe impegnato in una lotta costante tra il bene e il male. La nuova serie MCU sembrava essersi allontanata da questo stile. Con alcune voci che suggerivano una mancanza di scene d’azione e il ritardo nell’introduzione del supereroe in costume.

Il piano ora è tornare alle radici e consegnare ai fan una serie che catturi l’essenza di Daredevil in tutta la sua gloria. Sebbene alcune scene già registrate saranno utilizzate per la nuova serie, sembra che non vedremo Daredevil in azione fino all’episodio 4, indicando un graduale sviluppo del personaggio.

La Lunga Attesa

Nonostante l’entusiasmo dei fan, sembra che la nuova serie Daredevil richiederà del tempo prima di vedere la luce. Con una possibile data di uscita prevista non prima del 2025, i fan dovranno armarsi di pazienza mentre Marvel Studios lavora alla rinascita di uno dei loro eroi preferiti.

In sintesi, “Daredevil: Born Again” ha attraversato una fase complicata, ma con la promessa di un ritorno alle radici e l’attenzione posta sull’azione e la maturità, c’è motivo di sperare che il Diavolo di Hell’s Kitchen possa risorgere in tutto il suo splendore.

