Leonardo Pieraccioni presenta il nuovo film “Pare parecchio Parigi: un tenero road movie che racconta una storia vera

Un tenero road movie che racconta una storia vera

Il regista e attore italiano Leonardo Pieraccioni presenta il suo ultimo film, “Pare parecchio Parigi”, un commovente road movie che affronta il tema della famiglia e dei legami interrotti. La pellicola, distribuita da 01 Distribution, vedrà la sua uscita nelle sale cinematografiche il 18 gennaio. In questo nuovo progetto, poi, Pieraccioni non è solo dietro la macchina da presa ma si unisce al cast insieme a Chiara Francini, Nino Frassica e Giulia Bevilacqua.

Leonardo Pieraccioni presenta il nuovo film “Pare parecchio Parigi: un tenero road movie che racconta una storia vera – Il titolo che evoca emozioni e memorie

La frase “Pare parecchio Parigi” non è solo il titolo del film, ma evoca, poi, un’atmosfera poetica e musicale che richiama alla mente le esperienze di chi ha studiato il latino al liceo. Il film si concentra su Bernardo Canestraci, interpretato da Pieraccioni, e le sue sorelle, interpretate da Giulia Bevilacqua e Chiara Francini. La storia, inoltre, segue il desiderio del padre malato di compiere un viaggio di famiglia a Parigi, un desiderio che sembra impossibile da realizzare. Di fronte al divieto medico di allontanarsi da Sesto Fiorentino, i tre fratelli decidono di noleggiare un camper e di simulare un viaggio a Parigi per il padre praticamente cieco.

Un viaggio di emozioni e inganni

Il film prende vita quando i Canestraci, invece di dirigersi verso la capitale francese, intraprendono un viaggio attraverso il maneggio di Bernardo. Il padre, ignaro dell’inganno, sembra godersi il tempo con i suoi adorati figli. La storia, basata su eventi reali, è stata ispirata a un episodio di vita vissuta raccontato a Pieraccioni da un amico. Due fratelli, rimproverati dal padre per aver trascurato i legami familiari, decidono di realizzare il desiderio di visitare Parigi simulando il viaggio per il padre morente. Un’esperienza commovente che ha spinto il regista a trasformarla in un film.

Leonardo Pieraccioni presenta il nuovo film “Pare parecchio Parigi: un tenero road movie che racconta una storia vera – Il cast e la presentazione alla stampa

Il cast di “Pare parecchio Parigi” include, oltre a Pieraccioni, attori come Massimo Ceccherini, Gianni D’Addario, Massimiliano Galligani, Giuseppe Gandini e Nino Frassica, che interpreta il ruolo del padre dei protagonisti. Il film è stato presentato alla stampa con il regista che ha condiviso le radici vere della storia e l’emozione nel portarla sul grande schermo.

Una scelta coraggiosa: dalla comicità al sentimento

Pieraccioni, noto per le sue commedie di successo come “I laureati” e “Il ciclone”, si avventura in un territorio emotivo con “Pare parecchio Parigi”. Il regista, solitamente legato al genere comico, ha rivelato che questa è la prima volta che abbandona il cabaret. Ha dichiarato di aver scelto di fare un film che esplora le sfumature emotive della famiglia, un argomento che tocca le corde più profonde del cuore umano.

Il regista riflette sulla carriera e l’evolvere del cinema comico

Rispondendo alle domande sulla “crisi della commedia” nel cinema italiano, Pieraccioni suggerisce che la saturazione di film comici e la rapida transizione tra il rilascio in sala e la disponibilità su piattaforme digitali potrebbero aver contribuito a una certa disaffezione del pubblico verso il genere. Il regista riflette sul fatto che il suo approccio alla commedia potrebbe essersi evoluto nel corso degli anni, ma sottolinea che continua a fare film che rispecchiano la sua visione e non si preoccupa eccessivamente della popolarità o dei premi.

Possibile sequel de “I Laureati” e futuro cinematografico

Pieraccioni, famoso per i suoi personaggi in “I laureati” e “Il ciclone”, non esclude l’ipotesi di un sequel per il primo dei suoi film più iconici. Ammette che se dovesse trovare un’idea convincente per continuare la storia di quei personaggi, sarebbe entusiasta di realizzare un nuovo film. Tuttavia, per ora, il regista è concentrato sul successo di “Pare parecchio Parigi” e si lascia guidare dalla passione di creare opere che rispecchino la sua visione artistica.

Leonardo Pieraccioni, con la sua abilità di far ridere il pubblico, dimostra una volta di più la sua versatilità, passando dalla comicità pura alle emozioni più profonde. “Pare parecchio Parigi” promette di essere un’esperienza coinvolgente che fa luce su legami familiari, emozioni sincere e la bellezza delle relazioni umane. La pellicola, con il suo mix di commedia e sentimenti, segna una nuova tappa nella carriera di Pieraccioni, confermando la sua capacità di affrontare temi universali con freschezza e autenticità.

