Emmy Awards 2024: trionfano “Succession” “The Bear” e “Beef”

Succession: il regno dei Roy

Nella 75esima edizione degli Emmy Awards, tre vincitori hanno dominato le rispettive categorie: “Succession,” “The Bear,” e “Beef – Lo scontro.” La quarta e ultima stagione della saga sulla famiglia Roy ha ottenuto sei prestigiose statuette, incluse quelle per la miglior serie drammatica e i protagonisti Kieran Culkin e Sarah Snook. Il creatore dello show, Jesse Armstrong, ha ricevuto il premio per la migliore sceneggiatura drammatica, segnando il suo quarto Emmy in altrettanti anni di produzione.

La prima stagione di “The Bear” si è rivelata un trionfo nelle commedie, portando a casa sei trofei, incluso il prestigioso riconoscimento per la migliore serie comica della scorsa stagione. Attori come Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, e Ayo Edebiri hanno conquistato i premi per miglior protagonista e migliori attori secondari. La regia e la sceneggiatura, curate da Christopher Storer, hanno contribuito al successo di questa serie prodotta da FX/Hulu.

Quinta Brunson fa la storia agli Emmy

Quinta Brunson, protagonista di “Abbott Elementary” della ABC, ha fatto la storia diventando la prima donna afroamericana a vincere il premio come miglior attrice protagonista nella categoria delle commedie dopo Isabel Sanford nel 1981 per “I Jefferson.”

“Beef – Lo scontro”: trionfo della serie limitata

La miniserie “Beef – Lo scontro,” creata da Lee Sung-jin per Netflix, ha conquistato tutti i premi disponibili nella sua categoria: miglior sceneggiatura, miglior regia e soprattutto migliore serie limitata. Gli attori principali, Steven Yeun e Ali Wong, hanno ricevuto i premi come miglior attore e miglior attrice per le loro straordinarie interpretazioni.

Celebrazione degli Emmy nel 2024

Gli Emmy Awards di quest’anno sono stati posticipati a causa degli scioperi che hanno paralizzato Hollywood fino a novembre. La cerimonia si è tenuta al Peacock Theatre di Downtown Los Angeles, trasmessa in diretta televisiva su Fox (Sky e Now in Italia). La serata è stata caratterizzata da sketch comici del presentatore Anthony Anderson, reunion di cast, emozionanti ricordi di figure del settore, e omaggi alla comunità afroamericana. Durante la trasmissione, Anderson ha reso omaggio a Martin Luther King Day, celebrato il 15 gennaio negli Stati Uniti, citando un frammento del famoso discorso di King al Lincoln Memorial di Washington.

