30 Dicembre 2023

Laura Pausini conquista lo spettatore scontento al concerto di Eboli: da “uallera alla pizzaiola” a fan

da fanpage.it

Il memorabile siparietto durante il concerto al Palasele di Eboli

Dopo l’insolito episodio con uno spettatore critico durante la sua esibizione al Palasele di Eboli, Laura Pausini ha annunciato di averlo “conquistato” completamente. Sorprendentemente, il giovane, ora trasformato in un fan entusiasta, è desideroso di partecipare ad altri concerti della talentuosa cantante romagnola.

La virale “Uallera alla Pizzaiola” su TikTok

L’episodio accaduto il 26 dicembre durante il concerto di Laura Pausini ha rapidamente guadagnato popolarità sul web, in particolare su TikTok. La cantante romagnola, interagendo con uno spettatore non particolarmente favorevole, ha abilmente utilizzato il dialetto napoletano, chiedendo al giovane Ciro: “Ciro, ti sto facendo la ‘uallera alla pizzaiola’?”. La scena è diventata virale, portando a una sorprendente e inaspettata trasformazione nell’atteggiamento di Ciro nei confronti della celebre artista.

La riconciliazione: da critico a fan accanito

Attraverso le storie di Instagram, Laura Pausini ha annunciato il successo della sua “conquista”. Ciro, lo spettatore inizialmente scettico, è ora desideroso di partecipare ad altri concerti della cantante romagnola. Un suo accompagnatore ha confermato il cambiamento, definendolo un “Pausiniano Doc” e rivelando che ora è lui stesso a implorare di organizzare ulteriori date. Il termine napoletano “abbabbiato” è stato utilizzato per sottolineare quanto Ciro sia stato completamente persuaso.

La replica ironica di Laura Pausini

Laura Pausini, lontana da prendersi troppo sul serio, ha colto l’occasione per replicare con il suo caratteristico umorismo. “Evvai. Allora vi aspetto senza ‘uallera’” ha scritto la cantante romagnola, condividendo la conversazione sulle sue storie e aggiungendo la didascalia “Volo”, evidenziando la sua natura leggera e giocosa di fronte alle situazioni.

In conclusione, l’episodio a Eboli ha mostrato non solo la versatilità linguistica di Laura Pausini, ma anche la sua abilità nel conquistare il pubblico, trasformando uno spettatore critico in un fan devoto. La viralità dell’evento su TikTok ha contribuito a diffondere la notizia, confermando ancora una volta l’incredibile influenza della cantante romagnola sulla cultura popolare.

