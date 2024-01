1 Gennaio 2024

L’Anno che Verrà: le pagelle dell’evento di fine anno di Rai 1 secondo Grazia Sambruna di corriere.it

da corriere.it

Amadeus e il Suo Inimitabile Stile: Voto 9+

Il tradizionale concerto-evento di fine anno, ospitato a Crotone e condotto da Amadeus, si è chiuso con successo su Rai 1. Amadeus, sempre il primo a divertirsi nonostante la sua giacca discutibile, ha regalato una performance entusiasmante. Il conduttore, innamorato di Sanremo, ha portato sul palco una lineup di artisti di spicco, dimostrando il suo carisma e coinvolgimento. La scelta dell’outfit, una giacca in velluto rosa, ha suscitato varie interpretazioni su Twitter, ma la sua energia e il suo approccio personale alla conduzione hanno meritato un voto alto.

Dargen D'Amico: Tentativo di Farsi Notare, Voto 5+

Dargen D’Amico ha cercato di non passare inosservato, ma alla fine si è fatto notare in modo negativo. La sua sorpresa sul palco, tra il corpo di ballo durante la performance di Sangiovanni, è stata poco apprezzata dal pubblico di Crotone. Il rapper si è esibito con “Pelle d’oca”, ma la reazione della folla è stata tiepida. Il tentativo di candidarsi come conduttore per l’Ariston è stato bocciato simpaticamente, con un voto leggermente sotto la sufficienza.

Paola e Chiara: Il Gioco degli Opposti, Voto 8

Le due sorelle, Paola e Chiara, hanno portato sul palco di Piazza Pitagora a Crotone due mood opposti per festeggiare la fine dell’anno. Mentre Paola era carica e piena di energie, Chiara sembrava disinteressata e pronta a concludere la serata in fretta. Questo contrasto ha funzionato bene, catturando l’attenzione del pubblico. La loro performance, tra mossette e espressioni facciali diverse, ha dimostrato ancora una volta l’unicità delle loro personalità sceniche.

Romina Power e Yari Carrisi: Un'Esibizione Incompleta, Voto 5-

Romina Power e il figlio Yari Carrisi hanno aperto la serata con una performance insieme. Tuttavia, la scelta di esibirsi contemporaneamente alla presenza di Al Bano su Canale 5 con “Sharazan” è sembrata poco coerente. L’aneddoto su John Lennon e Yoko Ono è stato intrigante ma è rimasto a metà, lasciando il pubblico a bocca asciutta. La loro esibizione è stata valutata con un voto appena mediocre.

Nino Frassica: Un Omaggio alle Donne, Voto 9.5

Nino Frassica ha portato sulla scena di Piazza Pitagora la sua unica e divertente personalità. Vestito in sottoveste di cantante, ha omaggiato le donne con il suo medley “Siamo Donne”. La performance è stata surreale, ma il pubblico ha apprezzato l’originalità e l’umorismo di Frassica. La richiesta di un posto per la sua band, “I Plaggers”, a Sanremo ha alimentato la curiosità del pubblico. La sua esibizione è stata valutata con un voto molto alto.

Stash dei Kolors: Convinzione di Essere Elvis, Voto 5

Stash dei Kolors ha portato sul palco la sua convinzione di essere il nuovo Elvis, ma la performance è stata valutata con un voto medio. La sua presenza scenica, tra capelli e giacca con le frange, ha cercato di emulare l’immortale voce di “Suspicious Minds”. Tuttavia, l’effetto è stato considerato comico più che convincente. La speranza è che il nuovo anno porti a Stash uno stylist più adatto.

Annalisa: La “Mon Amour” d’Italia, Voto 9

Annalisa ha chiuso l’anno con una performance eccezionale, ottenendo un voto molto alto. La sua esibizione nel bel mezzo del ritornello di “Bellissima” è stata interrotta da Amadeus durante il countdown di mezzanotte, creando un momento divertente e virale sui social media. La sua eleganza con un cappottino nero e l’interpretazione di successi come “Mon Amour” e “Ragazza Sola” hanno dimostrato la sua potenza vocale. La reginetta del pop è pronta per il Festival di Sanremo e un futuro ricco di successi.

In conclusione, L’Anno che Verrà ha offerto uno spettacolo vario e divertente, con alcuni momenti alti e altri meno brillanti. Il pubblico ha potuto godere di una serata di musica e intrattenimento, salutando il vecchio anno e aprendo le porte al nuovo con stile e allegria.

