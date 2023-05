Vuoi leggere la recensione di “La via delle sorelle” di Gaia Manzini? “La via delle sorelle” di Gaia Manzini leggi la recensione

Titolo: La via delle sorelle

Autore: Gaia Manzini

Genere: narrativa

Editore: Bompiani

Pagine: 160

Prezzo: Euro 15,2

Ebook: Euro 10,99

Trama: Nella vita i legami che scegliamo ci definiscono più di quelli in cui ci troviamo nascendo. Per ogni donna, quindi, il rapporto con le amiche è una relazione fondativa, capace di determinare la direzione di un’esistenza intera: di indicare una via. Ci sono, poi, le amiche sorelle, unite da un legame simbiotico. Le complici di sfide e trasgressioni. Le compagne in cui specchiarsi per riconoscersi. Ma anche quelle che tradiscono perché sanno colpire nel punto di massima debolezza: le amiche geniali, le amiche fatali.

“La via delle sorelle” è l’ultimo libro di Gaia Manzini ed è tutto incentrato sull’amicizia femminile. La scrittrice racconta una parte di sé molto dolorosa dall’infanzia a oggi, un lasso di tempo in cui ha incontrato e condiviso una parte della sua vita con delle amiche.





Molto interessante, tra i racconti intimi della Manzini, i racconti di donne, artiste importanti che hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita e nella crescita culturale della scrittrice. Per tutto il libro il filo conduttore è l’amicizia, ma non quella da film, finta e fuori dal mondo. Bensì quella reale, dove le persone si frequentano tutti i giorni, si vive quasi in simbiosi. Però, poi, all’improvviso, le vite di ognuno prendono altre strade.

La Manzini ha una capacità unica nel raccontare i sentimenti: non è mai banale o scontata. L’amicizia femminile è complicità, unione, ma come tutto si trasforma. Come evidenzia l’autrice, poche le amicizie che ci portiamo dietro per tutta la vita. Piuttosto abbiamo delle amicizie in momenti della vita, che in altri periodi probabilmente sarebbero state del tutto inutili. Proprio perchè l’individualità predomina, ma allo stesso tempo non possiamo fare a meno degli altri: le amiche, alla fine, sono come sorelle.

“La via delle sorelle” è un libro molto personale e intimo di cui Gaia Manzini ha voluto farci partecipi. Ma sono anche estremamente interessanti i racconti delle amicizie delle donne ‘famose’: un flusso unico di emozioni e sentimenti. Un libro che porta a galla i legami importanti della vita di tutti.

Barbara Piergentili

(account Instagram: letture_barbariche)







