31 Dicembre 2023

La torta di compleanno di Valentina Ferragni scatena le critiche social: Selvaggia Lucarelli non risparmia frecciate

La torta di compleanno di Valentina Ferragni scatena le critiche social: Selvaggia Lucarelli non risparmia frecciate

da leggo.it

Commenti Taglienti

La giurata di “Ballando con le Stelle,” Selvaggia Lucarelli, ha scatenato una pioggia di critiche con il suo commento sulla torta di compleanno di Valentina Ferragni, la sorella dell’influencer di fama mondiale Chiara Ferragni. Lucarelli, nota per la sua franchezza e il suo atteggiamento diretto, ha espresso il suo punto di vista su Instagram. Aggiungendo un capitolo in più alla sua storia di tensioni con la famiglia Ferragni.

La torta di compleanno di Valentina Ferragni scatena le critiche social: Selvaggia Lucarelli non risparmia frecciate – Una frecciata senza nomi ma chiara come il sole

In viaggio a Budapest con il compagno Lorenzo Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli non ha perso l’occasione per condividere il suo pensiero sulla recente celebrazione del 31esimo compleanno di Valentina Ferragni. La torta in questione portava la scritta: “31 ma ancora rimorchio i 2000”. Lucarelli, senza menzionare direttamente Valentina, ha criticato aspramente l’uso di categorizzare l’età del partner maschile in modo così evidente, definendolo un “vizio”.

Critiche alla categorizzazione dell’età del partner

Nel suo post su Instagram, Selvaggia Lucarelli ha dichiarato: “Non scrivo neppure il nome per non infierire su parenti noti di persone note, ma avevo già fatto notare questo brutto vizio tempo fa. Il vizio è continuare a spacciare per evento eccezionale il fatto che una donna stia con un uomo più giovane. Con l’aggravante, questa volta, di categorizzare pure l’elemento maschile per anno di nascita (“i 2000″), roba da maschi quindicenni o da sesso, droga o pastorizia. E basta su.”

“31 ma Ancora Rimorchio i 2000”

La critica di Lucarelli sembra essere rivolta alla sottolineatura dell’età del partner di Valentina Ferragni sulla torta di compleanno. La frase “31 ma ancora rimorchio i 2000” ha suscitato discussioni e polemiche sul modo in cui l’influencer ha scelto di celebrare il suo compleanno.

La torta di compleanno di Valentina Ferragni scatena le critiche social – Reazioni Social

La reazione sui social è stata immediata, con molti utenti che hanno espresso accordo con Selvaggia Lucarelli. Commenti come “Fammi togliere il follow anche qui, per carità”, e “Basare tutta la propria personalità sul fatto di avere un fidanzato più piccolo…” riflettono un malcontento diffuso riguardo alla scelta di enfatizzare l’età del partner come elemento centrale della celebrazione di Valentina.

Il dibattito continua

In conclusione, la torta di compleanno di Valentina Ferragni ha suscitato più di una reazione. Con Selvaggia Lucarelli che ha sollevato la questione dell’uso dell’età del partner come elemento di rilievo nella celebrazione. Mentre i commenti social riflettono un consenso su questa critica, il dibattito continua. Evidenziando come le scelte pubbliche degli influencer siano sempre soggette a valutazioni e giudizi da parte del pubblico e dei colleghi del mondo dell’intrattenimento.

CHIARA FERRAGNI E L’INATTESO FIASCO DEGLI ACQUISTI ONLINE: LE LAMENTELE SU TIKTOK