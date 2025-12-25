25 Dicembre 2025

“La promessa” puntata di ieri 26 dicembre 2025 in streaming (VIDEO)

Vuoi guardare il video di “La promessa” puntata di ieri 26 dicembre 2025 in streaming?

“La promessa” puntata di ieri 26 dicembre 2025 in streaming (VIDEO)

da mediasetplay.it

Introduzione

Nella puntata di ieri gli spettatori di “La Promessa” sono stati trasportati indietro nel tempo, nella Cordoba del 1925 , durante un periodo di conflitti devastanti in Spagna. Al centro di questa affascinante storia c’è il misterioso Palazzo La Promessa, di proprietà dei Marchesi di Lujan, dove sembra regnare una pace apparente. In questa atmosfera, Jana si fa assumere come cameriera con un obiettivo ben preciso: scoprire la verità sull’omicidio di sua madre e suo fratello. Tuttavia, la situazione si complica quando Jana si innamora di Manuel, uno dei figli dei ricchi marchesi. Scopriamo insieme cosa è accaduto nella puntata di ieri in streaming.

Il Palazzo La Promessa: Un Rifugio di Apparenze – “La promessa” puntata di ieri 26 dicembre 2025 in streaming

In mezzo ai conflitti che devastano la Spagna, il Palazzo La Promessa nella valle di Los Pedroches sembra un’oasi di tranquillità. Di proprietà dei Marchesi di Lujan, questo luogo è avvolto da un velo di mistero e segreti. È qui che Jana ha trovato lavoro come cameriera, sotto copertura per svelare la verità sull’omicidio di sua madre e suo fratello. La tensione inizia a montare mentre Jana si trova intrappolata in un mondo di apparenze e inganni.

Amore e Intrighi: Il Cuore Della Storia – “La promessa” puntata di ieri 26 dicembre 2025 in streaming

La puntata di ieri in streaming (video completo della replica su Mediaset Infinity in fondo all’articolo), 25 novembre 2024, ha portato il pubblico ancora più vicino agli enigmi che circondano La Promessa. Mentre Jana cerca disperatamente indizi sulla verità, si innamora di Manuel, uno dei figli dei Marchesi di Lujan. Questa relazione proibita aggiunge una dimensione ancora più complicata a una storia già intrisa di segreti e intrighi. Il pubblico è stato affascinato dalla dinamica tra Jana e Manuel e si chiede come questa storia d’amore si svilupperà in futuro.

Come Seguire – “La promessa” puntata di ieri 26 dicembre 2025 in streaming

Se hai perso la puntata di ieri o vuoi rivivere il video completo dei momenti più intensi, la replica della puntata di oggi è disponibile per te. Inoltre, puoi vedere la puntata di oggi su Mediaset Infinity in streaming per non perdere neanche un momento della storia affascinante di “La Promessa”. Tieni d’occhio anche la puntata di oggi, perché potrebbero emergere nuovi dettagli sconvolgenti.

Conclusioni – “La promessa” puntata di ieri 26 dicembre 2025 in streaming

La puntata di ieri (link al video completo della replica su Mediaset Infinity qui in basso) di “La Promessa” ha tenuto incollati gli spettatori con il suo mix avvincente di mistero, intrighi e amore proibito. La storia di Jana e Manuel, ambientata nella Cordoba del 1925 , continua a evolversi e a svelare nuovi segreti. Non perdere la puntata di oggi per scoprire come si sviluppa questa affascinante trama e quali nuovi sviluppi ci riserverà il futuro.

“LA PROMESSA”  PUNTATA DI IERI 26 dicembre 2025 IN STREAMING GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

29 Agosto 2025

Canale 27 Mediaset streaming diretta gratis online oggi (VIDEO)

Vuoi guardare il video di Canale 27 Mediaset streaming diretta gratis online oggi? Trovi il link …
27 Agosto 2025

La5 streaming diretta gratis online oggi (VIDEO)

Vuoi guardare il video di La5 streaming diretta gratis online oggi? Trovi il link alla fine dell&…
16 Ottobre 2025

Branko oroscopo oggi 16 ottobre 2025

Branko oroscopo oggi 16 ottobre 2025 Branko oroscopo oggi 16 ottobre 2025 Ariete: la pazienza sar…
26 Luglio 2025

“L’anniversario” di Andrea Bajani leggi la recensione

Vuoi leggere la recensione di “L’anniversario” di Andrea Bajani leggi la recens…
24 Dicembre 2025

‘In campo con Flavio’ – Napoli-Bologna 2-0: a Riyadh decide uno straripante Neres

‘In campo con Flavio’ – Napoli-Bologna 2-0: a Riyadh decide uno straripante Ner…
25 Dicembre 2025

“Blob RaiPlay” puntata di oggi 26 dicembre 2025 (VIDEO)

Vuoi guardare il video di “Blob RaiPlay” puntata di oggi 26 dicembre 2025? Trovi il l…

  • “Blob RaiPlay” puntata di oggi 26 dicembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “La promessa” puntata di ieri 26 dicembre 2025 in streaming (VIDEO)

    Leggi di più

  • “10 minuti Rete 4” Nicola Porro puntata di oggi 26 dicembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Caduta Libera” Max Giusti Canale 5 puntata 26 dicembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “L’eredità” puntata di oggi ghigliottina 26 dicembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “La porta magica” puntata di ieri 26 dicembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Geo e Geo RaiPlay” puntata di oggi 26 dicembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “La forza di una donna” Mediaset Infinity puntata di oggi 26 dicembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “La Biblioteca dei sentimenti” Rai 3 Maria Latella puntata 26 dicembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Io sono Farah” Mediaset Infinity streaming puntata 26 dicembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

Copyright © 2012 - 2022 FB Comunicazione di Francesco Girolamo Balzano Testata Giornalistica registrata presso Tribunale di Roma n.263/2012

Partita Iva: 11915641002 | Privacy Policy

Sito web realizzato da

Musa Studio | Web e Comunicazione
VPS