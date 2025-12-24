24 Dicembre 2025

‘In campo con Flavio’ – Napoli-Bologna 2-0: a Riyadh decide uno straripante Neres

Serie A

A Riyadh si è giocata la finale di Supercoppa Italiana. Le due finaliste erano Napoli, qualificato grazie alla vittoria per 2-0 contro il Milan, e il Bologna, vincente in semifinale ai rigori contro l’Inter. Il Napoli ha Hojlund e Neres in un momento di forma perfetto, il che potrebbe essere determinante per l’andamento della partita; anche il Bologna, però, può far male con il suo attacco, formato da Orsolini, Cambiaghi e Castro, con Odgaard alle loro spalle.

Inizia il match e il Napoli ha subito il pallino del gioco, con il Bologna schiacciato, con un’ottima organizzazione difensiva ma soprattutto con Ravaglia in splendida forma, che para qualunque tiro.

Gli uomini di Italiano fanno male in ripartenza, con Ferguson che si alza a far partire il contropiede, per poi allargare il gioco sulle fasce.

Il Napoli, quando i rossoblù attaccano, è bravissimo a chiudersi all’istante, con Rrahmani forte su Castro, Di Lorenzo su Cambiaghi e Juan Jesus su Orsolini, con l’aiuto di Spinazzola. A mio avviso il Napoli merita il gol nel primo tempo: attacca molto più del Bologna, ma fa difficoltà in fase offensiva, sia per occasioni sprecate sia per parate clamorose di Ravaglia. Ma al 39’ arriva la perla di Neres.

Come detto inizialmente, il brasiliano è in una forma perfetta, segna e fa assist a profusione, sia in campionato che in Champions, ed anche in Supercoppa si sta rendendo protagonista. Neres riceve il fallo laterale di Politano, si sposta il pallone sul mancino e fa partire una parabola imprendibile per Ravaglia; non basta infatti il tocco del portiere italiano per impedire al pallone di entrare in porta. Dunque super gol di Neres e 1-0 al 39’. Finisce così il primo tempo, con il Napoli che forse merita qualcosa in più.

Comincia il secondo tempo, subito un’occasione per Hojlund, ma al 55’ il Bologna ha un’opportunità d’oro per pareggiare il match. Discesa con un bellissimo dribbling su Spinazzola di Orsolini, che crossa in mezzo per Ferguson. Il centrocampista scozzese, completamente solo davanti a Milinkovic-Savic, colpisce di testa ma lo fa troppo centralmente, favorendo la parata facile del portiere serbo. Giusto due minuti dopo raddoppia il Napoli. Follia di Ravaglia in uscita, che regala il pallone a Neres, il quale anticipa Lucumí.

L’esterno brasiliano scavalca l’estremo difensore rossoblù, che si macchia la prestazione dopo quest’errore, con un pallonetto perfetto: 2-0 ed un’altra doppietta di David Neres. Continua ad attaccare il Napoli, che secondo me gioca una partita perfetta: chiude il Bologna in difesa e, quando i rossoblù partono, è organizzato alla perfezione. Il Bologna invece fa moltissima fatica a contenere gli uomini di Conte, lasciando loro sin troppi spazi per ripartire e soprattutto per calciare dal limite.

Ancora tre occasioni per il Napoli prima della fine: Hojlund, Politano, che sbaglia un clamoroso gol a porta sguarnita, e Lang concludono in porta ma senza trovare la via della rete. Finisce così: il Napoli si laurea vincitore della Supercoppa Italiana per la terza volta nella sua storia, battendo questa volta il Bologna per 2-0, grazie alla doppietta di uno straripante David Neres.

Rimane ottimo il percorso del Bologna, che va comunque a battere una squadra come l’Inter; non era in un momento molto positivo dopo la sconfitta con la Cremonese e quella contro la Juventus, ma si è vista comunque la mentalità di una grande squadra, che ha combattuto molto contro avversarie più forti. Si riconferma invece padrone dei big match il Napoli, che ha perso solo contro il Milan in campionato quest’anno: una vera e propria macchina in Serie A ed anche in Supercoppa.

Flavio Bussoletti

