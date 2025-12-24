24 Dicembre 2025

‘In campo con Flavio’ – Juve-Roma 2-1: Openda e Conceicao decidono il big match

‘In campo con Flavio’ – Juve-Roma 2-1: Openda e Conceicao decidono il big match

Serie A

All’Allianz Stadium di Torino si è giocato l’unico big match della 16ª giornata di Serie A, Juve-Roma.

Una classica rivalità del calcio italiano che negli anni ci ha sempre regalato sorprese, sia all’Olimpico che allo Stadium. È una partita che conta tantissimo per le due squadre: gli uomini di Gasperini, infatti, con una vittoria potrebbero raggiungere l’Inter prima, mentre la Juventus con i tre punti andrebbe a -1 dagli stessi giallorossi quarti.

Primo tempo dai ritmi bassi, con la Juventus che in avanti, a differenza della partita contro il Bologna, si affida a Openda, che fornisce un’ottima prestazione, come tutto l’attacco juventino. Gasperini sceglie ancora una volta la via del “falso nueve”, ruolo ricoperto stavolta da Dybala invece che da Baldanzi, come si era visto nelle ultime partite. Si fa vedere in avanti la Roma nella prima parte di frazione, ma senza mai concludere in porta, limitandosi a un superfluo tiki-taka fuori dall’area di rigore.

La Juventus invece, solida in difesa e svelta a centrocampo, autrice di una grande partita a mio avviso, dal 30’ al 45’ domina il campo. Ha infatti due occasioni: la prima con Openda, su cui mette una pezza il solito Svilar, che salva ancora una volta la Roma; la seconda con Conceicao, che, solo davanti al portiere, si fa ipnotizzare. Sfuma così una grandissima occasione per la Juve, arrivata dall’ennesima azione corale. Al 43’, però, arriva la rete del vantaggio bianconero.

Spunto di Yildiz su un rinvio con poco senso di Svilar, che serve Cambiaso. Il laterale della Nazionale col tacco scarica per Conceicao. Stavolta il mancino del portoghese passa e batte Svilar, siglando il gol del vantaggio. Brutto errore della difesa della Roma, sprovvista di Hermoso e Ndicka, che lascia da solo Conceicao, poi liberissimo di stoppare e tirare. Finisce così il primo tempo, a mio avviso risultato corretto, con la Roma che non riesce a concludere mentre la Juve riesce a sfruttare le occasioni avute.

L’inizio di secondo tempo della Roma è sempre lo stesso, sempre in sofferenza col blocco basso. Ha infatti due grandissime occasioni la Juventus, tra il 52’ e il 53’. La prima con Yildiz: il mancino del turco finisce fuori di pochissimo; la seconda arriva sempre con Conceicao, il cui colpo di tacco viene bloccato da Svilar prima e da Rensch poi sulla riga di porta. Al 60’ rivoluziona completamente il tridente Gasp, che toglie Dybala, Pellegrini e Soulé per mettere Bailey, Ferguson e Baldanzi.

Il giamaicano però si fa male a venti minuti dal suo ingresso, costretto a uscire: entra El Shaarawy. Al 70’, nel momento in cui la Roma stava prendendo campo, segna Openda. Si sblocca il centravanti belga dopo il cross arrivato da Zhegrova: McKennie conclude di testa, ma sul corpo di Svilar. Il pallone rimane lì e Openda, a porta spalancata, tocca in rete il pallone del raddoppio. La partita sembra nelle mani della Juve, che in questa fase si concentra sul possesso palla, ma appena cinque minuti dopo accorcia la Roma.

Diagonale forte di Ferguson, che trova però l’opposizione di Di Gregorio.

Non basta il tocco dell’estremo difensore bianconero per evitare il tap-in a porta vuota di Baldanzi.

Secondo gol all’Allianz per lui: infatti, dopo il gol segnato con la maglia dell’Empoli, timbra il cartellino al 75’. Si riversa in avanti ora la Roma, alla disperata ricerca del pareggio. Tutta in avanti la formazione di Gasperini, tanto che all’80’ Yildiz colpisce il palo a seguito di una ripartenza. La Roma non riesce però a sfondare il muro della Juventus, nonostante l’occasione avuta al 94’ con Ferguson, il cui tiro però non era irresistibile, parato infatti in due tempi da Di Gregorio.

Finisce così, 2-1, con la Juve che va a -1 dai giallorossi, alla terza sconfitta nelle ultime quattro, un momento no soprattutto nei big match, dato che sono arrivate quattro sconfitte su quattro contro Inter, Milan, Napoli e Juventus. Ottimo match disputato invece dalla Juventus, che fino all’ultimo mantiene alta la concentrazione e vince meritatamente, dato che ha saputo sfruttare a dovere le poche ma ottime occasioni avute.

Flavio Bussoletti

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ – ROMA-COMO: I GIALLOROSSI TORNANO A VINCERE ANCHE IN SERIE A