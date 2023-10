18 Ottobre 2023

“Killers of the Flower Moon”: 5 Cose da Sapere sul Film con Leonardo DiCaprio

da tg24.sky.it

Il 19 ottobre 2023, le sale cinematografiche italiane si preparano ad accogliere un film molto atteso: “Killers of The Flower Moon” diretto dal celebre regista Martin Scorsese. Questa pellicola ha già generato un grande interesse grazie al cast stellare, alla storia affascinante e alla durata notevole di 3 ore e 26 minuti. Prima di recarsi in sala, ecco cinque dettagli fondamentali da conoscere sulla pellicola.

1. La Trama

“Killers of the Flower Moon” è basato sul best-seller scritto da David Grann e adattato per il grande schermo da Eric Roth e lo stesso Martin Scorsese. Il film è ambientato nell’Oklahoma degli anni ’20 ed è incentrato su una serie di omicidi seriali che hanno scosso la ricca Osage Nation. E’ una tribù indiana che occupava territori tra il Missouri e l’Arkansas. Questi omicidi sono stati commessi dopo la scoperta del petrolio nelle terre della tribù, dando origine a un periodo di violenza noto come il “Regno del Terrore”. La storia si sviluppa attraverso la prospettiva di protagonisti chiave e racconta gli sforzi per scoprire la verità dietro questi brutali delitti.

2. Durata del Film

Il regista Martin Scorsese ha sfidato le convenzioni sulla durata dei film con “Killers of the Flower Moon”, che raggiunge un’impressionante lunghezza di 3 ore e 26 minuti. Scorsese stesso ha incoraggiato il pubblico a vederlo al cinema, affermando che il film è un’esperienza straordinaria che può arricchire la vita degli spettatori. Nonostante la sua durata considerevole, il regista crede che il pubblico possa essere affascinato e coinvolto dalla storia. Sottolineando che questa è una forma diversa di narrazione cinematografica.

3. Il Cast Stellare

Il film vanta un cast di stelle hollywoodiane, con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone tra i protagonisti principali. Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, John Lithgow e Brendan Fraser si uniscono a loro in ruoli chiave. Leonardo DiCaprio interpreta il personaggio di Ernest Burkhart, un reduce della Grande Guerra sposato con Mollie, un membro della tribù indiana Osage. Questo coinvolgente dramma investigativo ha catturato l’attenzione del pubblico non solo per la sua storia, ma anche per l’eccezionale cast.

4. Il Ruolo di DiCaprio

DiCaprio veste i panni di Ernest Burkhart, un personaggio che si ritroverà coinvolto nella ricerca della verità dietro gli omicidi seriali nel contesto dell’Oklahoma degli anni ’20. Questo è un film che affronta anche temi importanti, come la rappresentazione dei nativi americani a Hollywood. DiCaprio stesso ha riconosciuto la necessità di raccontare storie più autentiche e rispettose della cultura dei nativi americani. Sottolineando che stiamo attraversando un momento di riflessione sul passato e che raccontare queste storie in modo veritiero può essere parte di un processo di guarigione.

5. Il Budget

Inizialmente, il budget previsto per il film era di circa 160 milioni di dollari. Tuttavia, le contrattazioni con Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro hanno spinto il regista a chiedere 225 milioni, una cifra che il capo della Paramount, Jim Gianopulos, ha ritenuto eccessiva. Gianopulos ha consigliato a Scorsese di rivolgersi a una piattaforma di streaming per ottenere il sostegno finanziario necessario. Alla fine, il progetto è stato finanziato dagli Apple Studios, guadagnando così il supporto economico richiesto.

“Killers of the Flower Moon” promette di essere un film coinvolgente, sia per la sua storia intrigante che per l’impegno dei talentuosi attori coinvolti. La sua uscita nelle sale cinematografiche è attesa con grande entusiasmo, e i cinefili avranno l’opportunità di immergersi in un’epoca affascinante e in una trama avvincente, grazie al tocco di uno dei registi più celebrati di tutti i tempi.

