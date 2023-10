17 Ottobre 2023

Box Office Italiano al minimo: “L’Esorcista – Il Credente” trionfa ma gli incassi preoccupano

da mymovies.it

Il box office italiano sembra attraversare un momento di profonda sfiducia, con incassi minimi e poco entusiasmo nelle sale cinematografiche. Nonostante ciò, “L’Esorcista – Il Credente” mantiene la sua posizione al vertice della classifica, ma con cifre che fanno riflettere: soli 59.218 euro di incasso nella giornata di ieri. Questo non solo mette in evidenza la costante diminuzione degli spettatori ma testimonia anche quanto sia diventato difficile per i film riuscire a prosperare nelle condizioni attuali.

Il film al primo posto, “L’Esorcista – Il Credente,” diretto da David Gordon Green, ha raggiunto la cifra totale di 2,2 milioni di euro. Il che, dati i precedenti successi cinematografici in Italia, è un risultato modesto.

Al secondo posto, con 52.449 euro di incasso settimanale e un totale di 519.000 euro, troviamo “Dogman.” Il film, diretto da Luc Besson, è un’opera di notevole qualità che sembra continuare a raccogliere l’interesse del pubblico italiano, nonostante la difficile situazione che il cinema sta vivendo.

Chiude il podio “L’ultima volta che siamo stati bambini,” con un modesto incasso di 38.456 euro durante la giornata di ieri e un totale di 488.000 euro. Il film offre uno sguardo commovente sull’olocausto e sembra toccare le corde del pubblico.

La quarta e quinta posizione sono occupate rispettivamente da “Assassinio a Venezia” con 29.369 euro e “Io Capitano” con 28.565 euro di incasso giornaliero. Questi dati sono rappresentativi di quanto sia difficile attirare il pubblico italiano in questo periodo.

Un’ulteriore conferma del declino degli incassi è offerta da “Talk To Me” con 28.052 euro di incasso giornaliero. Anche se il film ha ottenuto incassi complessivi di 1,8 milioni di euro, il momento attuale suggerisce che i film non stanno prosperando come una volta.

Tra le prossime uscite, spicca “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese . Tuttavia, è evidente che anche i film di grande richiamo stanno avendo difficoltà a risollevare il box office italiano.

Con l’avvicinarsi del “Ritorno al futuro day” il 21 ottobre, i prossimi giorni saranno cruciali per il settore cinematografico italiano. Tra le prossime uscite, il thriller “Anatomia di una caduta” e “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Senza dimenticare l’adrenalinico “Retribution” con Liam Neeson, “Holiday” di Edoardo Gabriellini e molte altre. Sperando che riescano a portare nuovo vigore alle sale cinematografiche italiane.

In conclusione, il box office italiano sta attraversando un periodo critico con incassi minimi. È chiaro che il settore cinematografico sta affrontando sfide significative a causa della situazione attuale. Resta da vedere come il futuro del cinema italiano si svilupperà nei prossimi mesi.

