17 Ottobre 2023

Inghilterra-Italia: quando e dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e classifica del girone della Nazionale

da ilmessaggero.it

Dopo la convincente vittoria per 4-0 contro Malta, la nazionale italiana di calcio si prepara a un confronto cruciale contro l’Inghilterra. La sfida più complessa nel percorso di qualificazione agli Europei del 2024. L’appuntamento, quindi, è fissato per oggi, martedì 17 ottobre, alle ore 20:45. In questo articolo, esamineremo le probabili formazioni, dove poter seguire la partita e dare uno sguardo alla classifica del girone della Nazionale.

Dove Vederla

La partita tra Inghilterra e Italia sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 alle 20:45. Tuttavia, per coloro che preferiscono seguire il match in streaming, sarà disponibile su RaiPlay. Gli appassionati di calcio potranno godere della telecronaca affidata ad Alberto Rimedio, mentre Antonio Di Gennaro offrirà un commento tecnico dettagliato.

Le Probabili Formazioni

Ecco le probabili formazioni per la partita di Inghilterra-Italia, che si disputerà presso lo storico stadio di Wembley, a Londra:

Inghilterra (4-2-3-1):

Portiere: Jordan Pickford

Difensori: Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Kieran Trippier

Centrocampisti: Trent Alexander-Arnold, Declan Rice

Centrocampisti Offensivi: Phil Foden, Jude Bellingham, Marcus Rashford

Attaccante: Harry Kane

Italia (4-3-3):

Portiere: Gianluigi Donnarumma

Difensori: Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco

Centrocampisti: Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Davide Frattesi

Attaccanti: Domenico Berardi, Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori

La Classifica del Girone

𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿𝘀



GRUPPO C

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 13 pt*

🇮🇹 10 pt*

🇺🇦 10 pt

🇲🇰 7 pt

🇲🇹 0 pt



*Una partita in meno #ItaliaMalta #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/8YTEQWOLmW — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 14, 2023

I Precedenti

L’Inghilterra e l’Italia si sono affrontate in 31 partite ufficiali nel corso degli anni. In queste sfide, l’Italia ha trionfato in 11 occasioni, ottenendo anche 11 pareggi. Dall’altra parte, l’Inghilterra ha vinto 9 di questi incontri, con l’ultimo successo nel match d’andata, terminato con un risultato di 2-1 in favore degli inglesi. Questo storico incontro calcistico, inoltre, promette un’altra partita emozionante con le due nazioni che lotteranno per la supremazia sul campo di gioco.

Il match di oggi sarà un’occasione imperdibile per gli amanti del calcio, poiché due delle squadre più prestigiose al mondo si sfideranno in una competizione di alto livello. La tensione è palpabile mentre entrambe le squadre si preparano a scendere in campo a Wembley. Chi avrà la meglio in questa importante sfida di qualificazione? Solo il tempo lo dirà, ma, comunque, una cosa è certa: gli appassionati di calcio non possono permettersi di perdere questa partita!

