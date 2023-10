16 Ottobre 2023

Caso Scommesse Coinvolgimento di Fagioli Tonali e Zaniolo: potrebbero essere esclusi da Euro 2024

da sportmediaset.mediaset.it

Introduzione

Il mondo del calcio italiano è scosso da un crescente scandalo legato alle scommesse, che coinvolge noti giocatori come Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. L’inchiesta è stata avviata dalla Procura di Torino e ha l’obiettivo di svelare i legami tra i giocatori e piattaforme di scommesse illegali. Il caso, che ha suscitato grande interesse, potrebbe presto allargarsi ad altri giocatori e club. Gettando ombre sugli Europei del 2024 per la nostra Nazionale.

Fagioli e il “Brutto Giro di Piacenza”

Gli inquirenti hanno ‘scoperto’ Nicolò Fagioli seguendo le tracce delle scommesse, ma anche indagando su un individuo sospettato di avere collegamenti con la criminalità organizzata. Si presume che questo individuo possa avere conti con crediti da recuperare. E il suo coinvolgimento in attività illegali sembra essere una delle chiavi per comprendere la posizione di Fagioli. Inoltre, è emerso il riferimento a un enigmatico “brutto giro di Piacenza” in una conversazione tra procuratori, che potrebbe fare ulteriore luce sull’inchiesta in corso.

Tonali e Zaniolo: Rischio per gli Europei del 2024

Uno dei risvolti più preoccupanti del caso riguarda Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, che rischiano seriamente di saltare gli Europei del 2024 con la Nazionale Italiana. La FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) sembra decisa a non cedere a compromessi. E anche in caso di ammissione di colpa da parte dei giocatori, i due sembrano aver compromesso le loro possibilità di rientrare in tempo per l’importante competizione prevista per metà giugno del 2024.

Le Reazioni al Caso: Ancelotti e la Ludopatia

Il caso delle scommesse ha scatenato reazioni da parte di varie figure del mondo del calcio. Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha espresso la sua opinione, definendo il coinvolgimento di giocatori in attività di scommesse una “leggerezza individuale.” Tuttavia, ha anche sottolineato che la ludopatia è una malattia, e questi giovani dovrebbero fare i conti con essa. Ancelotti ha concluso affermando che la giustizia deve fare il suo corso.

Fagioli: Colaborazione Attiva e Conti Correnti Controllati

Nicolò Fagioli sta collaborando attivamente con i pubblici ministeri che stanno conducendo l’inchiesta sulle scommesse nel calcio. Nel frattempo, ha iniziato un percorso di cura per affrontare la questione, dimostrando la sua volontà di risolvere un problema che va ben oltre le questioni economiche. In questo senso, Fagioli ha accettato di permettere a un tutore di controllare i suoi conti correnti, come deterrente per evitare ulteriori scommesse o per rivelarne eventuali nuove.

Fagioli: L’App Installata su Consiglio di Tonali

Uno degli sviluppi più recenti nel caso coinvolge Sandro Tonali, che avrebbe consigliato a Fagioli di scaricare l’applicazione legata alle scommesse. Questa rivelazione non dovrebbe avere un impatto diretto sulle sanzioni. Ma, se confermata, farebbe ulteriormente luce sulle circostanze che hanno portato al coinvolgimento di Fagioli nel caso delle scommesse.

CALCIO E SCOMMESSE CLANDESTINE: TONALI E ZANIOLO SOTTO INCHIESTA MENTRE I PM SEQUESTRANO I LORO DISPOSITIVI