Inaugurata Rue David Bowie: l’omaggio di Parigi al genio della musica nel giorno del suo compleanno

Il 77° anniversario della nascita di David Bowie, celebrato l’8 gennaio, è segnato da un gesto significativo da parte di Parigi, che ha deciso di dedicargli una strada nella Ville Lumière.

Dedicare una Rue all’icona musicale

Il presidente della municipalità di Parigi, Jérôme Coumet, ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione dell’8 gennaio, rivelando una targa commemorativa sulla strada intitolata a David Bowie. Questo atto simbolico, poi, è accompagnato dalle vivaci acclamazioni di fan entusiasti, riuniti per rendere omaggio al leggendario artista britannico. La targa, inoltre, è stata svelata al grido di “Viva il rock, viva il pop, viva David Bowie e viva Parigi”.

Il coinvolgimento di persone vicine all’artista

Alla cerimonia, poi, erano presenti anche persone vicine a Bowie, come Agnès B, stilista che aveva vestito l’artista per ben 25 anni. La famiglia di Bowie, tuttavia, non ha potuto partecipare all’evento poiché si trovava a New York. La scelta di dedicare una Rue a Bowie è motivata dall’affetto personale di Coumet per l’artista, e il suo progetto ha ottenuto l’approvazione del Consiglio di Parigi nel febbraio del 2020.

Inaugurata Rue David Bowie: l’omaggio di Parigi al genio della musica nel giorno del suo compleanno – Il supporto appassionato dei fan

L’atmosfera durante l’inaugurazione era elettrica, con circa un centinaio di fan di Bowie, tra cui membri del fan club ufficiale francese, riuniti per celebrare l’evento. La Francia aveva già onorato Bowie nel 1999, conferendogli il titolo di Commendatore dell’Ordre des arts et des lettres. Questo riconoscimento è riservato agli artisti che si sono distinti per le loro creazioni artistiche o letterarie e per il loro contributo alla diffusione delle arti e della letteratura in Francia e nel mondo.

Un tributo completo con esposizione fotografica e quadri

Oltre alla targa commemorativa, l’omaggio a Bowie è proseguito con una mostra fotografica e pittorica, ideata dal fotografo Geoff MacCormack e dal pittore George Underwood, entrambi amici d’infanzia dell’artista. Questa esposizione ha ampliato il tributo alla memoria di Bowie, offrendo ai visitatori una visione intima e artistica della sua vita e della sua carriera.

La significativa connessione di Bowie con Parigi

La città di Parigi ha giocato un ruolo importante nella vita di Bowie. Fu proprio lì, su un bateau-mouche, che l’artista dichiarò il suo amore per la moglie Iman Abdulmajid. Parigi ha influenzato profondamente la sua creatività, con il teatro d’avanguardia francese che ha avuto un impatto significativo sulla sua espressione artistica. Bowie ha anche interpretato brani come “Amsterdam” e “Ma mort” di Jacques Brel, dimostrando il suo legame speciale con la cultura francese. Con la Rue David Bowie, Parigi perpetua questo legame, onorando un’icona musicale che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica.

