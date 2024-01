11 Gennaio 2024

Biagio Antonacci presenta il nuovo album "L'inzio": "La maturità e un figlio piccolo mi danno più energia"

Biagio Antonacci presenta il nuovo album “L’inzio”: “La maturità e un figlio piccolo mi danno più energia”

da corriere.it

Un ritorno inaspettato: “L’inizio” e i cambiamenti di Biagio Antonacci

Biagio Antonacci, celebre cantautore, fa ritorno alla ribalta con il suo sedicesimo album, “L’inizio”. A 60 anni, l’artista affronta la maturità e nuovi inizi, tracciando un percorso musicale che riflette i cambiamenti nella sua vita e nella sua prospettiva. Il titolo stesso dell’album suggerisce un punto di partenza, un nuovo capitolo che Antonacci esplora con serenità e determinazione.

Un nuovo inizio con il figlio e la maturità

Biagio Antonacci rivela che la maturità e la paternità gli conferiscono una nuova fonte di energia. Il suo approccio alla vita a 60 anni è caratterizzato da una maggiore consapevolezza, particolarmente evidente nell’essere padre per la terza volta. L’arrivo di Carlo, due anni fa, rappresenta un capitolo significativo nella vita di Antonacci, rafforzando il suo ruolo di riferimento per gli altri e stimolando una maggiore attenzione al futuro, inclusa la necessità di mantenere la forma fisica.

La tentazione di nuove sfide: coltivare la terra e produrre olio

Tra le possibilità di nuovi inizi, Antonacci menziona la tentazione di seguire le orme del vicino, un ex medico che ha scelto di vivere nella campagna di Bertinoro, dedicandosi alla coltivazione della terra e alla produzione di olio. La condivisione di una bottiglia di olio, di cui Antonacci è personalmente coinvolto, aggiunge una dimensione tangibile al desiderio di esplorare nuove vie nella vita.

Cambiare a 60 anni: una scelta di coraggio

Antonacci riflette sul desiderio di cambiamento che accompagna l’età di 60 anni. Sottolinea come il desiderio di cambiamento sia una risposta naturale, un modo di sfidare l’ansia del domani e di abbracciare nuova energia e vitalità. Tuttavia, nota che spesso la società reagisce in modo critico ai cambiamenti delle persone, ancorate agli stereotipi e alla comfort zone. Per Antonacci, il cambiamento è un atto di coraggio, un passo verso l’evoluzione personale che ha affrontato con determinazione.

Una canzone dal sapore autobiografico

Il titolo dell’album, “L’inizio”, trae ispirazione dalla canzone omonima che affronta il tema del nuovo inizio, facendo riferimento alla paternità e al cambiamento nella prospettiva di Antonacci. La canzone è stata scritta da Giorgio Poi, un cantautore indie, il cui punto di vista fresco ha portato una nuova prospettiva alla narrazione autobiografica di Antonacci.

Una parentesi autobiografica firmata da altri artisti

Nel corso dei precedenti album, Antonacci collaborò con artisti come Paolo Conte e Franco Battiato, che conferirono una varietà di stili e influenze al suo lavoro. Stavolta e il turno di suo figlio Paolo e Giorgio Poi che hanno contribuito al progetto, dimostrando ancora una volta la loro versatilità e talento

"Evoco": un tributo onirico al padre

La traccia finale dell’album, “Evoco”, si distingue come una canzone onirica in cui Antonacci rivolge il suo pensiero al padre. Esplora il rimpianto di non aver espresso amore al padre in tempo e promette di non ripetere gli stessi errori con i suoi figli. La canzone rappresenta una chiusura emozionante dell’album, un momento di riflessione e rinnovamento.

La svolta musicale: elettronica e pop

“L’inizio” segna una svolta musicale rispetto al precedente “Visibili dallo spazio”. Mentre quest’ultimo era un album semiacustico e introverso, il nuovo lavoro abbraccia suoni elettronici e pop. Antonacci suggerisce che potrebbe essere l’ultimo di questo tipo, lasciando aperta la possibilità di esplorare nuovi formati musicali in futuro.

“Anita”: un viaggio nella Storia con passione

Nel brano “Anita”, Antonacci si immedesima nei panni di Garibaldi, esplorando la storia con passione e intensità. La canzone racconta l’amore tra Garibaldi e sua moglie Anita, rappresentando la rivoluzione della donna moderna che ha svolto ruoli multipli nella società.

La mancanza di donne nelle classifiche musicali

Antonacci sottolinea la mancanza di artiste femminili nelle classifiche musicali, esprimendo il desiderio di produrre una cantautrice simile a Carmen Consoli o Elisa. Riconosce l’importanza di coltivare e promuovere la forza delle donne nel mondo della musica.

Un capitolo nuovo e promettente

Biagio Antonacci, con il suo “L’inizio”, offre un capitolo nuovo e promettente nella sua lunga carriera. Attraverso un mix di sonorità fresche, temi personali e riflessioni sulla vita, l’album rappresenta un viaggio emozionante attraverso la visione artistica di un’icona della musica italiana.

