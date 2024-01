22 Gennaio 2024

‘In campo con Flavio’ Salernitana- Genoa 1-2: match che regala spettacolo nel primo tempo

‘In campo con Flavio’ Salernitana- Genoa 1-2: match che regala spettacolo nel primo tempo



Serie A – Giornata 21

All’Arechi di Salerno si gioca un match importantissimo per la zona salvezza. Per la Salernitana, per agganciare la diretta avversaria per la salvezza Empoli, e invece per il Genoa per allungare sul Verona terz’ultimo. Partita che inizia subito forte, col vantaggio della Salernitana firmato Martegani: di fatto il numero sette campano mette dentro un cross basso perfetto di Bradaric da distanza ravvicinata.

Salernitana ora galvanizzata dal gol e desiderosa di gestire il risultato. Così facendo, però, s’abbassa troppo ed in occasione di uno scambio targato Badelj-Retegui si fa bucare e dunque pareggio all’Arechi. Bravissimo Retegui a finalizzare al volo, incolpevole Ochoa.

Dopo il gol partita che abbassa i ritmi ma, a mio avviso Salernitana leggermente superiore ai liguri, e che spreca due occasioni, prima con Candreva e poi con Simy. A mio avviso, difesa del Genoa che, a parte il gol preso, ha fatto una buona prestazione, concedendo poco o nulla agli attaccanti liguri. L’ultima emozione del primo tempo, ce la regala Martegani con un jolly da fuori area che trova un prodigioso Martinez che toglie la palla dall’ incrocio.

Secondo tempo che inizia con la stessa caparbietà dell’inizio del primo, con il Genoa che vuole la vittoria e la Salernitana intenta a gestire il risultato. Ovviamente, la squadra campana cerca di contenere gli attacchi avversari, aspettando il Genoa per poi partire in contropiede.

Inizia il secondo tempo, pronti via, calcio di rigore per il Genoa dopo un tocco di mano di Lovato. Dal dischetto si presenta Gudmunsson che come al solito è freddissimo alla battuta e col destro fa 1-2 calciando centrale e spiazzando Ochoa. Dunque, Salernitana che inizia a creare occasioni, la prima con Candreva, che batte una punizione dalla lunetta che precede l’area di rigore.

Calcia fortissimo l’87 ex Inter e Lazio che prende la traversa. Poche, poi, le occasioni, eccetto un colpo di testa di Maggiore al 90’. Bravissimo tutto il Genoa a gestire con calma il risultato, con la Salernitana che però non ha mai smesso di crederci, dominando il possesso palla, però senza creare.



Questa 21a giornata è caratterizzata da episodi molto brutti, cori razzisti a Maignan in occasione di Udinese-Milan 2-3. E ieri, in occasione del gol di Retegui, sono state tirate varie merendine e un sasso molto pericoloso. Brutte scene che oscurano il calcio mondiale ed italiano.

Flavio Bussoletti

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ MILAN-ROMA 3-1: CRISI CHE NON FINISCE PER I GIALLOROSSI