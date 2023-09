22 Settembre 2023

‘In campo con Flavio’ Salernitana-Frosinone: un pareggio che non fa né bene né male

Serie A – Giornata 5 di 38

Partita che inizia con ritmi molto alti, infatti, all’ottavo minuto, Jovane Cabral esplode un destro fortissimo che si stampa sulla traversa.

Al dodicesimo minuto, invece, bussa alla porta di Ochoa il Frosinone che con un cross precisissimo che finisce sulla testa di Romagnoli che mette in rete l’1-0 ciociaro.

Partita che continua con dei timidi tentativi della Salernitana verso la porta di Turati, ma nulla di fatto per i campani.

Mentre per il Frosinone ci sono due importanti occasioni per portarsi sul 2-0: prima con Soule e, poi, un colpo di testa da posizione ravvicinata di Cheddira. Così finisce la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo, invece, è tutta un altra musica, perché al 52’ minuto da una carambola da calcio d’angolo Cabral stoppa, se la sposta e fa partire un destro all’angolino,dove Turati non può arrivare e, quindi, la salernitana pareggia la partita.

Ci sono diverse occasioni per le due squadre ma nessuno le riesce a concretizzare. Verso la fine del match, Paulo Sousa fa entrare uno dei nuovi innesti, Ikwemesi, che dà un risvolto positivo alla partita, anche senza segnare. Serve, infatti, due volte Kastanos che una volta non si capisce con Candreva e un’altra non riesce ad arrivare di testa sul cross di bradaric dalla sinistra.

Candreva, poi, in un paio di occasioni, non riesce a concretizzare. Negli ultimi dieci minuti, comunque, i ritmi restano molto bassi. Quindi, partita che si conclude con un pareggio amaro per le due squadre, che non si fanno ne bene né male.

Flavio Bussoletti

