27 Febbraio 2024

‘In campo con Flavio’ Roma-Torino 3-2: Dybala protagonista

Serie A – Giornata 26

All’Olimpico di Roma si gioca una partita bella e promettente, con due squadre che giocano bene e si danno battaglia. Il Torino arriva dalla sconfitta infrasettimanale contro l’altra sponda di Roma, mentre la Roma arriva dall’eliminazione rifilata al Feyenoord, anche lei giovedì. Partita che inizia subito forte, col Torino che ci prova subito, con personalità, senza però mai impensierire Svilar. Mentre la Roma all’ 8’ minuto, ha la prima occasione: Azmoun cavalca palla al piede e scarica a Kristensen che è completamente solo a centro area.

Il danese carica il sinistro che finisce sul palo.

La Roma, però, si schiaccia, perché il Torino tende sempre a giocare su Bellanova (terzino destro) che va poi a crossare. A mio avviso, il Toro gioca meglio e crea di più con Sanabria che scarica due bei tiri e coi soliti guizzi di Vlasic. Dunque molte occasioni per il Torino, ma, al 42’, Azmoun subisce fallo in area e Juan Luca Sacchi fischia penalty. Dal dischetto, il solito Dybala spiazza Milinkovic-Savic.

La Roma, inspiegabilmente, si abbassa e subisce subito il pareggio con un grande stacco di testa da parte di Zapata. Due minuti di fuoco all’Olimpico. Finisce la prima frazione.

Il secondo tempo inizia come il primo con la prima occasione che è per il Toro con un tiro velenoso di Lazaro. Roma che poi prende fiducia, e, a mio avviso, gioca meglio e rifinisce i suoi attacchi con una perla di Paulo Dybala, che scarica un sinistro dai 30 metri che si insacca nell’angolino. Ora partita che si gioca prevalentemente a centrocampo, con molti cambi e, dunque, forze fresche per le due squadre, per cercare, lato Torino, di pareggiare e, lato Roma, di chiuderla. Compie la sua “missione” la squadra di casa con la tripletta di Dybala.

Si cerca con Lukaku (subentrato per la prima volta in stagione) facendo un uno due che manda fuori giri la difesa del Torino e il 21 giallorosso col sinistro, da posizione defilata, batte Milinkovic. Dopo il 3-1 partita che giustamente abbassa i ritmi. Bravissima la Roma a chiudere il match, ingenuo il Torino. L’ultima scintilla del match arriva all’ 88’ quando, da un cross di Ricci, arriva la deviazione di Huijsen che la mette nella porta sbagliata, la sua. Dunque autogol, che, però, ha il solo effetto di illudere gli ospiti. Tre punti importantissimi per la Roma, che si porta a più 4 sui cugini, e a -4 dal tanto agognato quarto posto.

Flavio Bussoletti

