21 Febbraio 2024

‘In campo con Flavio’ Monza-Milan 4-2: derby che si tinge di biancorosso

Serie A – Giornata 24

All’U-Power Stadium di Monza si gioca uno dei tanti derby lombardi, si tratta di quello tra Milan e Monza. Ovviamente, prima dell’inizio del match, tutti pensano un Milan arrembante, dominante. E, invece, già dalla formazione di Pioli, ci si stupisce, data la larga vittoria col Rennes in casa, che il mister romagnolo abbia fatto turnover. Infatti, il tecnico tiene fuori molti pilastri come Leao, Giroud, Pulisic e Reijnders.

Partita che, dunque, inizia con ritmi contenuti, col Milan leggermente superiore dato anche il primo squillo di Theo Hernandez che sfiora il palo alla sinistra di Di Gregorio. Dopo l’occasione per gli ospiti, i ritmi si abbassano, e inizia una fase di studio. Molti dialoghi sulla mediana ma, a mio avviso, il Monza sembra più deciso. I rossoneri, invece, puntano di più ad aprire le maglie della difesa per poi far inserire i terzini.

C’è anche un occasione per il Monza che scheggia il palo con Djuric. Al 39’, però, c’è un bruttissimo scontro tra compagni di squadra Carboni-Di Gregorio. Sangue per tutti e due, con le medicazioni che durano otto minuti. Recupero, dunque, lunghissimo. Si riprende il gioco e subito dopo il rinvio da parte del neo-entrato Sorrentino, c’è un irregolarità in area. Fallo di Thiaw su Dany Mota e che dunque costa il calcio di rigore contro.

Parte dal dischetto Pessina, che realizza con freddezza il terno al lotto del calcio di rigore spiazzando Mike Maignan. Dopo il rigore, Milan che ci crede, e ci prova subito con Jovic: bloccato da Pablo Mari. Ma il Monza è in giornata positiva ed in contropiede dopo una percussione favolosa di Colpani, Dany Mota la mette dentro a giro. Dopo il lunghissimo recupero, finisce il primo tempo. Sorpresa Monza, i rossoneri però, ci stanno provando tanto, con una buona dose di sfortuna. A mio avviso, però, in tutti gli aspetti la squadra di casa sovrasta gli ospiti.

Molti cambi per Pioli prima della ripresa, mettendo Giroud, Pulisic, Reijnders e Leao. Subito, Colombo viene richiamato al VAR per fallo a palla lontana da parte di Jovic. Fallo molto simile a quello di ieri in occasione di Verona- Juve col contatto Gatti-Folorunsho. Dopo la review, Colombo cambia il colore del cartellino ed il Milan è in dieci, ma vuole ugualmente vincere e rimontare. Lo dimostra al 64’, dopo una colossale occasione per il Monza per andare sul più tre. Cross dalla destra di Pulisic che pizzica Giroud, che è implacabile davanti a Sorrentino. Partita che abbassa i ritmi dopo il gol, ovviamente il Milan è più orientato verso il gol.

All’ 88’ si concretizza una rimonta ormai pensata impossibile. Ci regala uno dei suoi guizzi Christian Pulisic, che rientra sul sinistro dopo un dribbling e piazza un tiro all’incrocio imparabile per Sorrentino. Saltano tutti gli schemi, col Milan tutto avanti senza difensori. Riparte però il Monza e, dopo un azione corale, palla che arriva a Bondo. Il centrocampista col 28 sulle spalle, carica il destro e con una parabola all’incrocio beffa Maignan, portando in vantaggio il Monza. Monza che continua i suoi attacchi per chiudere la partita, e lo fa con l’attaccante proprio di proprietà dei rossoneri:

Colombo.

Destro secco dell’ ex Lecce che la mette alle spalle di Maignan. Finisce il match subito dopo il gol del più due del Monza. Brianzoli sorprendenti nel primo tempo, infatti sono partiti decisi. Mentre il Milan, col suo turnover inutile, va in difficoltà. E se Pioli avesse schierato titolari i suoi pilastri? E se……….

Flavio Bussoletti

