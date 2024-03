19 Marzo 2024

‘In campo con Flavio’ Roma-Sassuolo 1-0: tre punti fondamentali per i giallorossi

Serie A – Giornata 29

All’Olimpico di Roma, si disputa una partita di fondamentale importanza per entrambe le squadre. Il Sassuolo, impegnato nella lotta per la salvezza, cerca di evitare la retrocessione. Soprattutto considerando l’assenza prolungata del suo miglior giocatore, Domenico Berardi. Per la Roma, invece, è un’occasione per continuare l’inseguimento al Bologna, che continua a vincere.

La partita inizia con ritmi piuttosto blandi, con entrambe le squadre che, quando hanno il possesso palla, cercano di farla circolare per trovare varchi nel dispositivo difensivo avversario. Tuttavia, è la Roma a trovare il varco giusto al 4º minuto, quando Lukaku, su cross di Spinazzola, si avventa sul pallone di testa. Purtroppo per il belga, il tentativo è impreciso e la palla finisce fuori, sprecando un’occasione evidente.

Dopo questo momento, il Sassuolo guadagna fiducia e inizia a pressare alto. Tuttavia, la Roma continua a costruire il gioco da dietro, mostrando una buona uscita palla al piede e riuscendo a sfondare la difesa avversaria con azioni rapide e scambi veloci. Il Sassuolo, d’altra parte, fatica a creare occasioni da gol e a mantenere il possesso palla.

La prima frazione di gioco si conclude con poche emozioni, nonostante la mia presenza all’Olimpico di Roma.

All’inizio del secondo tempo, la Roma inizia con un’altra marcia e trova il gol del vantaggio al 50º minuto, con una magia di Pellegrini da fuori area. Il Sassuolo, ora, cerca di pareggiare e trova un’opportunità con Racic, ma il suo tentativo da fuori area è troppo debole e finisce tra le mani del portiere Svilar.

Quando la Roma ha l’opportunità di ripartire in contropiede, è pericolosa, ma al tempo stesso è vulnerabile alle ripartenze avversarie. Questo è evidente al 79º minuto, quando, in seguito a un contropiede e a una rimessa laterale, c’è un’autopalo di Llorente. Lo spagnolo, infatti, colpisce male e la palla finisce tra le mani di Svilar, che la tocca sul palo.

Il finale è quindi molto teso, con un ottimo Azmoun che fa respirare i tifosi giallorossi. Alla fine, la partita termina 1-0, con la Roma che continua la sua corsa verso la Champions e il Sassuolo che sembra sempre più condannato alla retrocessione.”

Flavio Bussoletti

