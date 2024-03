10 Marzo 2024

‘In campo con Flavio’ Bologna-Inter 0-1: si ferma la serie di vittorie per i rossoblu

‘In campo con Flavio’ Bologna-Inter 0-1: si ferma la serie di vittorie per i rossoblu

Serie A – Giornata 28

Al Renato Dall’Ara di Bologna,si gioca una partita spettacolare, tra due squadre in ottima forma: Bologna e Inter. I padroni di casa vogliono proseguire la loro striscia positiva che va avanti da 6 giornate e proseguire anche la loro corsa Champions. I ragazzi di Inzaghi, invece, vogliono vincere cosicché vadano a più 18 sulla Juventus seconda. Partita che inizia con una fase di studio delle due squadre che tendono a palleggiare.

Prova a fare la partita il Bologna tenendo di più il pallone, ma a mio avviso in questo inizio di gara, gioca meglio l’Inter. Pressa di più ed induce all’errore la squadra di Inzaghi, ed infatti sono suoi i primi spunti. Dopo una palla filtrante recuperata da Barella, il centrocampista sardo effettua uno scavetto al bacio e fa ritrovare Sanchez a tu per tu con Skorupski. Il cileno, inizialmente in posizione irregolare poi fischiata, con uno scavetto manda la palla sulla traversa.

Il Bologna, però, sbaglia ancora molto in impostazione di gioco ma a mio avviso i centrocampisti della squadra di Thiago Motta fanno bei movimenti per proporsi e liberarsi, come Freuler. La prima occasione del match arriva al 10’. Infatti, dopo una pregevole palla di Carlos Augusto, Sanchez calcia sul primo palo. Skorupski si fa trovare pronto e con un grande riflesso para. L’Inter continua a produrre ed anche al 15’ e ad un passo dal vantaggio con Darmian, il quale tutto solo davanti a Skorupski spara a lato.

Entra in partita anche il Bologna che ci prova costantemente ed è la fiducia dei gol sbagliati dell’Inter che porta il Bologna ad avanzare. Infatti, l’Inter se ne divora un altro. Palla sanguinosissima persa da Kristiansen davanti l’area di rigore e,Thuram libera Barella. L’ex Cagliari, tutto solo davanti a Skorupski, si fa ipnotizzare. L’azione dopo porta anche ad un’occasione per il Bologna, con Ferguson. Lo scozzese prova il destro da fuori ma Sommer si supera e para un tiro destinato all’incrocio.

Prima della ripresa, dopo tante occasioni create, l’Inter trova il gol del vantaggio: palla magistrale di Bastoni al centro, dove si inserisce Bisseck. Il centrale belga non deve fare altro che spingere in porta il gol dell’1-0 Inter, ed il suo secondo centro stagionale. Vuole concludere sul più 2 l’Inter ma, su cross tagliato di Thuram, Kristiansen si mette davanti evitando un gol di sicuro di Barella. Finisce qui la prima frazione.

Secondo tempo che inizia con tutto un altro piglio ed, infatti, come siamo abituati a vedere, il Bologna nei secondi tempi sembra un altra squadra. Questa situazione si verifica e Posch va subito vicino alla rete, con un diagonale velenoso, però deviato. Continua a spingere il Bologna mente l’Inter chiude tutto e si difende. Al 73 minuto, brutta palla persa da Bastoni che intercetta Freuler. Lo svizzero serve Zirkzee che con una finta si libera di due avversari ma calcia praticamente addosso a Sommer.

Esordisce l’argentino Castro che ha subito un occasione che spreca da posizione defilata. Dopo cinque poi diventati sette minuti di recupero, cala il sipario a Bologna. La squadra di casa avrebbe meritato di più, almeno un pareggio, perché a mio avviso i ragazzi di Thiago Motta fanno la partita nel secondo tempo, limitando i prossimi campioni d’Italia. Da applausi anche la prova dell’Inter nel primo tempo che produce e trova il gol dell’1-0 dopo molte occasioni.

Flavio Bussoletti

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ ATALANTA-BOLOGNA 1-2: CHAMPIONS IN PALIO AL GEWISS