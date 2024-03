‘In campo con Flavio’ Atalanta-Bologna 1-2: Champions in palio al Gewiss

3 Marzo 2024

Serie A – Giornata 27

Al Gewiss Stadium di Bergamo si gioca una partita di un’importanza inspiegabile per tutte e due le squadre, per involarsi al quarto posto. Subito pericolosa l’Atalanta con De Ketelaere, che, a mio avviso, parte subito a razzo e, con un paio di occasioni importanti, mette in pericolo la difesa bolognese. Ci prova anche il Bologna che, prende il pallino del gioco fino al 28’, quando, l’appena rientrante dalla Coppa d’Africa Lookman, sfrutta al meglio un tiro di Zappacosta. Infatti il nigeriano, dopo un rimpallo che sbatte addosso a Beukema, a meno di un metro dalla porta la mette dentro.

Dopo il gol, l’Atalanta fa soffrire il Bologna e ha un altra importante occasione con Lookman che però non sfrutta. Bologna pero che fa bene a tenere il risultato sull’1-0. Secondo tempo che inizia con due cambi fondamentali per il Bologna: Lucumi e Salemaekers. Quest’ultimo semina il panico nell’area dell’Atalanta. Prima, lo stesso belga conquista l’angolo su cui c’è il colpo di testa di Calafiori che salva sulla linea. Poi, subisce fallo in area di rigore e dunque conquista penalty che poi realizza Zirkzee.

Decimo gol per l’olandese in Serie A, recentemente chiamato anche dalla sua nazionale. Subito dopo il rigore il Bologna vuole il vantaggio, vuole vincere e, dunque, dopo un tiro di Ndoye ribattuto, si avventa Ferguson che batte Carnesecchi. Vantaggio dunque del Bologna. Dopo il rigore Bologna che si abbassa e non sale più. La squadra emiliana, successivamente, non subisce niente ed è più forte mentalmente e fisicamente. Non ci sono più occasioni per le due squadre con l’Atalanta che ci prova ma il Bologna impone il muro Lucumi-Calafiori-Beukema che non si fa passare e Scamacca e compagni si arrendono. Finisce il match dopo 4 minuti di recupero. A mio avviso, gioca meglio l’Atalanta nel primo tempo, blackout nel secondo tempo per i padroni di casa. Ovviamente, i bolognesi ne approfittano e segnano due gol a tre minuti di distanza l’uno dall’altro.

Flavio Bussoletti

