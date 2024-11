6 Novembre 2024

‘In campo con Flavio’ Real Madrid-Milan: partita perfetta dei rossoneri al Bernabeu

Champions League

Al Santiago Bernabeu di Madrid si è giocata Real Madrid-Milan, una partita che si prospettava emozionante. Il Milan aveva le carte in regola per mettere in difficoltà il Real grazie alla sua densità a centrocampo e alla sua incisività offensiva. Sappiamo già il talento straordinario della rosa del Real Madrid, che però in questo momento non sta esprimendo appieno, come dimostra il Clasico perso per 0-4.

La partita inizia con i rossoneri che prevalgono nel possesso palla, cercando spesso Leao, il quale a sua volta prova a trovare Morata. Il Real Madrid appare più passivo all’inizio, aspettando il Milan nella propria metà campo e concedendo un po’ di terreno di gioco. Al 12’ il Milan passa in vantaggio. Da calcio d’angolo, Thiaw stacca di testa e insacca sul primo palo, anticipando tutta la difesa madrilena.

Il Real Madrid risponde subito con i primi scatti brucianti di Mbappe, che cerca di creare pericoli trovando Vinicius Jr. sulla fascia. È proprio da questa collaborazione che arriva il pareggio dei blancos. Su un inserimento del brasiliano, Emerson Royal interviene in modo falloso in area. L’arbitro Vincic non ha dubbi e assegna un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Vinicius, che con un “cucchiaio” batte Maignan, portando il risultato sull’1-1.

Il Milan rialza il baricentro e mette in seria difficoltà il palleggio del Real, pressando sempre alto. Quando sembra che il primo tempo stia per concludersi sull’1-1, entra in scena Rafa Leao. Grazie a una sua azione, nasce il secondo vantaggio rossonero. Dopo un tiro del numero 10 portoghese, respinto da Lunin, l’ex di giornata, Alvaro Morata, è il più lesto a mettere in rete un gol facile ma pesantissimo, portando nuovamente avanti i rossoneri. Il primo tempo si chiude così.

Il Real Madrid parte forte nel secondo tempo, creando occasioni soprattutto con Bellingham, ma senza impensierire Maignan e la difesa rossonera. La partita rimane molto equilibrata, con occasioni da entrambe le parti. In questo secondo tempo, sono i centrocampisti delle due squadre a fare la differenza: l’impostazione perfetta di Tchouameni, l’estro di Modric, i tiri di Valverde e la tecnica di Bellingham per il Real; mentre per il Milan, la forza fisica di Musah, il giro palla di Fofana, la capacità di dribbling di Leao, la quantità di Reijnders e l’esperienza e tecnica di Pulisic completano una squadra perfetta.

Proprio dal centrocampo milanista nasce l’1-3. Leao, con un cross perfetto, trova Reijnders, che con un potente colpo batte Lunin, spegnendo le speranze di rimonta del Real. Dopo il doppio vantaggio, Maignan si mette in mostra con due parate straordinarie su Mbappe e Diaz, mantenendo in sicurezza il risultato, nonostante un gol annullato al Real.

Sorprendentemente, la partita si conclude con la vittoria del Milan, che gioca in modo impeccabile, combinando gioco, tecnica e sacrificio. Il Real, un po’ sottotono, non riesce a ribaltare la situazione in un momento difficile. Il Milan conquista così una vittoria perfetta, portandosi a 6 punti in classifica dopo le vittorie contro Brugge e Real. Anche il Real Madrid è a 6 punti, ma sopra ai rossoneri solo per differenza reti.

Flavio Bussoletti

