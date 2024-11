6 Novembre 2024

‘In campo con Flavio’ Napoli-Atalanta: bergamaschi galattici al Maradona

Serie A

Al Maradona di Napoli si è giocata Napoli-Atalanta, una partita indubbiamente importantissima per la classifica. Al momento, il Napoli guida con 25 punti, mentre l’Atalanta è quarta con 19 punti. I partenopei vogliono vincere per proseguire la loro sfrenata corsa verso il quarto titolo, che farebbe sognare il proprio popolo. La Dea, invece, vuole provare a portare a casa almeno un punto in un campo difficilissimo.

La partita inizia con una fase di studio piuttosto prolungata. Le due punte, Lukaku da una parte e De Ketelaere dall’altra (con Retegui in panchina), si posizionano tra i due centrali di difesa, cercando inserimenti. Da uno di questi movimenti di De Ketelaere, nasce l’azione dello 0-1 per l’Atalanta. Dopo un suo tocco, il pallone arriva a Lookman, che lo mette in porta da posizione agevole, battendo Meret sul primo palo.

Il Napoli risponde subito, rendendo la partita vivace. Un minuto dopo il palo di Lookman, McTominay ci prova da fuori area con un destro potente che colpisce il palo. I ritmi si alzano, con il Napoli protagonista, grazie a un buon giro palla e alla ricerca continua di Kvaratskhelia e Lukaku. La difesa bergamasca, però, riesce a tenere botta, e da un lancio di Kolasinac arriva il raddoppio. Il bosniaco serve Lookman, che, con un’azione personale spettacolare e due tunnel, si presenta al limite dell’area. Senza pensarci due volte, il nigeriano segna alle spalle di Meret un gol favoloso, siglando lo 0-2.

Il Napoli prova ad accorciare le distanze con Rrahmani, ma senza successo. La prima frazione si chiude sullo 0-2. Ad inizio secondo tempo, i ritmi si abbassano, con l’Atalanta che decide di controllare il match. Il Napoli utilizza le sue ultime armi, inserendo Raspadori, Simeone e Neres, ma non riesce comunque a finalizzare il forcing finale.

Proprio su un contropiede, arriva lo 0-3 dell’Atalanta. Ederson lancia perfettamente Bellanova, che a sua volta serve Retegui con un cross impeccabile. Il capocannoniere della Serie A conclude al volo con un tiro pregevole, battendo Meret e ingannando per l’ennesima volta la difesa del Napoli.

Questa è la prima sconfitta in casa per Antonio Conte, grazie a una prestazione sublime dell’Atalanta, che mostra nuovamente il suo potenziale da contendente per lo Scudetto.

Flavio Bussoletti

