“This is me” Canale 5 streaming puntata 27 novembre 2024 (VIDEO)

26 Novembre 2024

La prima puntata di This Is Me va in onda su Canale 5. Lo show, condotto da Silvia Toffanin, racconta i sogni e i percorsi di giovani talenti di canto e danza. Inoltre, si tratta di un viaggio emozionante che parte dal talent show “Amici”. Poi, ogni storia mostra come il sogno si è evoluto nel tempo.

Un racconto di talento e passione

Il programma si concentra sulle vite dei protagonisti. Inoltre, mostra i loro primi passi nel mondo dello spettacolo. Le interviste e le esibizioni rievocano momenti significativi delle loro carriere. Poi, tutto avviene in un’atmosfera carica di emozioni e ricordi.

Dove vedere This Is Me in streaming?

Chi non riesce a seguire la diretta su Canale 5 può utilizzare Mediaset Infinity. Inoltre, la piattaforma offre la possibilità di vedere l’evento in streaming. Poi, permette di accedere alla puntata anche in replica, così da non perdere nulla dello show.

Un viaggio tra talento e successo

Ogni puntata celebra la determinazione di chi ha trasformato un sogno in realtà. Inoltre, i racconti degli ospiti ispirano il pubblico e ricordano il valore dell’impegno. Poi, il mix di esibizioni e interviste rende lo spettacolo coinvolgente e unico.

Come rivedere la puntata su Mediaset Infinity?

Accedere alla replica di This Is Me su Mediaset Infinity è semplice. Inoltre, basta inserire il titolo dello show nella barra di ricerca. Poi, con pochi clic, si può rivedere l’intera puntata e immergersi di nuovo nelle emozioni dello spettacolo.

Questo programma celebra talento e passione in ogni sua forma. Inoltre, offre al pubblico la possibilità di rivivere emozioni legate a percorsi di vita straordinari. Poi, la combinazione di musica, danza e storie personali rende l’evento imperdibile.

