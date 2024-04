‘In campo con Flavio’ Napoli-Atalanta 0-3: notte fonda per i partenopei

Al Diego Armando Maradona di Napoli inizia la volata finale di questo bellissimo e combattuto campionato. Le due squadre hanno assenze pesantissime, i partenopei hanno come indisponibile il loro uomo-squadra: Khvicha Kvaratskhelia. Mentre per gli orobici manca l’attaccante più in forma della squadra, cioè Charles De Ketelaere. Dunque, Gasp sceglie di schierare Pasalic sulla trequarti, dietro a Miranchuk e Scamacca.

La partita inizia subito con un guizzo da parte di Miranchuk che colpisce la parte esterna del palo. Per il resto, i primi minuti del match per le due squadre sono concentrati principalmente sull’aspetto tattico. Per l’Atalanta gli attaccanti fanno movimenti per proporsi e vengono serviti dagli esterni, mentre i centrocampisti tendono a recuperare palloni. Mentre dal lato napoletano, si cerca spesso e volentieri il fisico di Victor Osimhen per poi andare a creare pericoli e sviluppare azioni offensive.

Funziona meglio lo schema partenopeo nel primo tempo, che vede il Napoli calciare in porta di più dell’Atalanta e lo aiuta Osimhen con il suo fisico e le sue sponde. Ma l’Atalanta rispetto ai partenopei è più cinica. Infatti, al 26’ dopo un rimpallo in area, su cui è il più lesto ad arrivare Scamacca, segna Miranchuk. Il russo mette dentro a porta spalancata (rischiando un po’ perché la palla finisce sotto le gambe di Meret) il pallone dello 0-1 Atalanta.

Il Napoli continua a crederci ma facendo ciò, si sbilancia fin troppo e al 40’ dopo uno scontro fisico vinto con Juan Jesus, Gianluca Scamacca deposita in fondo al sacco un bel piazzato. L’attaccante ospite inizialmente aveva perso il pallone ma poi, con caparbietà, lo va a riconquistare e piazza il destro alle spalle di Meret. Primo tempo che termina dunque con un doppio vantaggio Atalanta con Miranchuk e Scamacca. La squadra di casa si prende i meritati fischi di un Maradona frustrato e scontento.

Rientra in campo il Napoli con due cambi: Zielinski e Ngonge per Traore che non ha giocato al meglio e Raspadori che ha toccato veramente pochi palloni. Inizia con una marcia in più il Napoli che ha due occasioni colossali al 55’. Su una palla nata da corner, la sfera passa e trova Zielinski. Il polacco, tra l’altro molto criticato dalla tifoseria, si coordina e calcia col destro una conclusione potentissima che si stampa sul palo. Proprio sull’azione seguente Lobotka tira male ma la sfera rimbalza su Osimhen. Il nigeriano la tocca appena, quando basta per far fare un miracolo a Carnesecchi che poi manda il pallone sul palo, dunque due legni consecutivi per i partenopei. In seguito ci sono due cambi forzati per Gasperini, infatti Zappacosta e Scalvini sono dovuti uscire per problemi muscolari. Allerta dunque in difesa per Gasperini.

L’Atalanta, dopo 20 minuti di totale sofferenza, segna la rete dello 0-3. Anche questo testimonia lo smisurato cinismo degli ospiti. Infatti, su una palla di Ruggeri sui piedi di Koopmeiners, l’olandese, incrociando da posizione defilata la mette alla sinistra di Meret, mettendo in cassaforte la partita. Il Napoli non ci prova più ed i cinque minuti di recupero scadono sullo 0-3 per l’Atalanta. Napoli ancora non vincente, Atalanta piena di spunti e cinica.